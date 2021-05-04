台股跌破萬七挫288點　成交值6642億刷歷史新高

台股集中市場繼昨天帶量下殺344.31點後，今天盤中再狂跌逾500點，尾盤跌勢收斂，但仍下跌288.57點，加權指數終場收在16933.78點。





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集中市場今天成交值新台幣6642億元，再刷新歷史新高。





疫情升溫等因素干擾下，台股連兩天重挫，今天開盤小漲後賣壓湧現，8大類股全面下跌，航運股指標長榮（2603）收在跌停價78、陽明（2609）收在80元，大跌8.78%；權值王台積電（2330）收在591元，小漲0.51%，扮演穩盤角色。



