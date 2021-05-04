台股跌破萬七挫288點　成交值6642億刷歷史新高

▲許多年輕人會想投入股市獲取巨額利潤，更勝於讀好書、找一份好工作，但本末倒置是否真能成功實現財富自由？示意圖。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（4）日台股收盤下跌288.57點，摜破萬七。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志康/綜合報導

2021-05-04 14:00:17｜2021-05-04 14:01:37

台股集中市場繼昨天帶量下殺344.31點後，今天盤中再狂跌逾500點，尾盤跌勢收斂，但仍下跌288.57點，加權指數終場收在16933.78點。

我是廣告 請繼續往下閱讀

集中市場今天成交值新台幣6642億元，再刷新歷史新高。

疫情升溫等因素干擾下，台股連兩天重挫，今天開盤小漲後賣壓湧現，8大類股全面下跌，航運股指標長榮（2603）收在跌停價78、陽明（2609）收在80元，大跌8.78%；權值王台積電（2330）收在591元，小漲0.51%，扮演穩盤角色。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20%80%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
66.67%33.33%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
34.15%65.85%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.18%15.82%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀