台股跌破萬七挫288點　成交值6642億刷歷史新高

台股集中市場繼昨天帶量下殺344.31點後，今天盤中再狂跌逾500點，尾盤跌勢收斂，但仍下跌288.57點，加權指數終場收在16933.78點。
集中市場今天成交值新台幣6642億元，再刷新歷史新高。
疫情升溫等因素干擾下，台股連兩天重挫，今天開盤小漲後賣壓湧現，8大類股全面下跌，航運股指標長榮（2603）收在跌停價78、陽明（2609）收在80元，大跌8.78%；權值王台積電（2330）收在591元，小漲0.51%，扮演穩盤角色。
記者張志康/綜合報導
2021-05-04 14:00:17｜2021-05-04 14:01:37
台股集中市場繼昨天帶量下殺344.31點後，今天盤中再狂跌逾500點，尾盤跌勢收斂，但仍下跌288.57點，加權指數終場收在16933.78點。
集中市場今天成交值新台幣6642億元，再刷新歷史新高。
疫情升溫等因素干擾下，台股連兩天重挫，今天開盤小漲後賣壓湧現，8大類股全面下跌，航運股指標長榮（2603）收在跌停價78、陽明（2609）收在80元，大跌8.78%；權值王台積電（2330）收在591元，小漲0.51%，扮演穩盤角色。
華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？
諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？
中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？
華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？