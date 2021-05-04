防疫會議找來港埠、航空公司人員　高雄市防疫「加嚴」

陳其邁
▲高雄市長陳其邁今日防疫會議後，宣布高雄市防疫的加嚴措施。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.05.04）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-04 14:06:25｜2021-05-04 14:11:37

華航富諾特飯店爆發群聚感染，新冠肺炎疫情持續延燒，高雄市今（4）日疫情會議後由高雄市長陳其邁宣布「加嚴措施」，陳其邁表示，現在已進入社區感染的邊緣，雖然個案足跡並沒有到高雄，但防疫作為仍要同步升級，所以找來港埠跟航空公司等單位來開會，希望相關人員提高施打疫苗的比例，一同建構更完整的防疫網絡。

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陳其邁指出，疫苗還是終結疫情最有效的方式，這次從富諾特案發現防疫上的一些問題，所以特地找來港埠、航空公司人員一起開會，也邀請到疾管署高屏管制中心林明誠主任、民生醫院的林俊祐副院長就疫苗施打的必要性向列席單位做說明，也和這些公司、單位討論，施打疫苗是不是在休假規定上能夠酌予放寬，讓施打疫苗的比例可以再增加。

▲高雄市針對防疫提出「加嚴措施」，希望民眾多加注意。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市針對防疫提出「加嚴措施」，希望民眾多加注意。（圖／高雄市衛生局提供）
至於自主健康管理的部分，陳其邁說，因為航空公司在高雄都是屬於當天來回的航程居多，這些人都會直接進入到自主健康管理，所以昨天也跟CDC建議，希望能夠再加強機組員對於自主健康管理的部分，要加強查核，要求航空公司必須負起責任，確實落實自主健康管理的相關規定；至於港埠、航空等列席單位提出希望能增加施打疫苗的場次，陳其邁也答應會安排。

會中也提出要加強盤點防疫旅館，陳其邁表示，希望提高防疫旅館人員施打疫苗的比例，而包括人員分流、櫃台接待、環境清潔等，由衛生局的專責人員就高雄市55家的防疫旅館，針對這些部分再做一次的檢查，若衍生、增加新的費用部分，高雄市政府也會給予補助，畢竟防疫旅館是阻擋病毒進入社區最重要的一道防線。

衛生局長黃志中表示，目前確診者的足跡並沒有到高雄市區，雖然台灣面臨社區感染的邊緣，但是在高雄市還是相對安全，基本上透過一般民眾加強的部分，以及像觀光景點這部分，確實落實包括戴好口罩、提供乾洗手或者測量體溫的部分，如果說有任何的疫情變動，市府也會有相對應的加強；陳其邁則強調，現在會請基層診所或者是醫院特別詢問民眾是否有相關的旅遊史，也請民眾能主動告知。

▲高雄市防疫針對高接觸風險族群，提出「加嚴措施」。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市防疫針對高接觸風險族群，提出「加嚴措施」。（圖／高雄市衛生局提供）
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