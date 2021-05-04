快訊／華航機組員再中鏢！2例感染源不明　皆曾值勤美國

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增2例感染源調查中COVID-19確定病例，為某航空公司機師(案1153)及空服員(案1154)。

我是廣告 請繼續往下閱讀

指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

指揮中心指出，由於案1153可傳染期間曾有公共場所活動史，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行14天自我健康監測，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

▲案1153公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，案1154為本國籍20多歲女性，為某航空公司空服員，今年4月22日至4月25日曾執勤至美國，返臺後於機場防疫旅館檢疫至4月28日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月29日晚間因應機場防疫旅館清空計畫，至集中檢疫所檢疫，4月30日進行採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月2日出現發熱、頭暈及胃痛等症狀，由檢疫所安排就醫採檢，於今日確診(Ct值14)。個案發病前2天均在集中檢疫所檢疫，故無匡列接觸者。另個案曾於4月29日接觸案1153，個案感染發病是否與案1153有相關性，尚待進一步釐清。

▲華航機師確診延燒到防疫飯店諾富特，今（4）日又多2位確診個案，已累積28確診，其中16例是本土。（圖／NOWnews製作）

除此之外，今日國內還新增6例境外移入COVID-19確定病例，自印尼(案1147、案1150)、泰國(案1149)、印度(案1148、案1151)及菲律賓(案1152)入境。

指揮中心指出，案1147為印尼籍20多歲男性漁工，4月16日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫；5月1日檢疫期滿後，由公司安排自費採檢，於今日確診(Ct值32)。個案在臺期間並無症狀，已掌握接觸者18人，其中1人列居家隔離，餘17人列自我健康監測。

指揮中心表示，案1148為本國籍60多歲男性，去(2020)年12月至印度洽公，曾於工作期間接觸確診個案，並於今年4月24日出現虛弱、倦怠等症狀；5月1日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館進行檢疫，5月2日因嗅覺異常，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值25)。已掌握個案接觸者28人，其中13人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，餘15人列自我健康監測。

指揮中心指出，案1149為本國籍50多歲男性，今年1月至泰國工作，5月2日返國，入境時因發燒(38.2度)於機場攔檢，並後送就醫隔離採檢，於今日確診(Ct值25)。已掌握個案同班機接觸者49人，其中28人為前後二排座位旅客，列居家隔離，餘21人為機組員，均有適當防護，列自我健康監測。

指揮中心表示，案1150為印尼籍30多歲男性漁工，今年4月20日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，5月3日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診(Ct值34)。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1151為印度籍20多歲男性，今年4月16日來台就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行檢疫，5月3日接受檢疫期滿採檢，於今日確診(Ct值37)。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，檢疫期滿後至住院隔離前接觸之人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心表示，案1152為菲律賓籍20多歲男性移工，今年4月20日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，5月3日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在台期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計210,553例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含208,190例排除)，其中1,153例確診，分別為1,009例境外移入，94例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及11例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,067人解除隔離、74人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾進入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關(構)」等八大類場所應佩戴口罩，室內活動應落實實聯制，並配合業者進行體溫量測及手部消毒。人潮聚集的戶外場所，或是戶外公眾集會活動，建議業者或場所管理單位採「人數總量管制」，確保民眾保持社交距離，並請民眾如有發燒或呼吸道症狀等不適情形時，應避免前往上述場所。公眾集會活動主辦單位應參考「COVID-19(武漢肺炎)因應指引：公眾集會」，評估風險及制定相關防疫應變計畫。