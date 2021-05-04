諾富特飯店外包商足跡公開！出沒2地點落在新北蘆洲區
中央流行疫情指揮中心今（4）日再宣佈國內新增6例境外移入與2例感染源不明案例，並就昨日確診的本土個案1145完整足跡進行說明。指揮官陳時中表示，其在4月26日與4月29日有公共場所活動史，活動範圍皆在新北市蘆洲區。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-04 14:58:57｜2021-05-04 15:24:40
陳時中說明，案1145為本國籍40多歲男性，為諾富特外包商工作人員，今年4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢確診(Ct值13)。
有關案1145足跡，陳時中指出，4月26日晚間21點15分到隔日凌晨0時30分都在新北市蘆洲區中華街28號的皇爵飲料店，4月29日上午11點50分至12點10分到蘆洲區民義街110-2號的吉野烤肉飯吃午餐，晚上21點30分至22點40分也再次到皇爵飲料店。
至於未公開的27日與28日，陳時中稱屬於未到公共場所，可能都在上班，因此沒有特別公布。
指揮中心再次提醒，民眾若有出入相關場所應進行自我健康監測，若於5月13日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉或嗅味覺失常狀況應儘速前往檢驗並不得搭乘大眾運輸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。