警界風波不斷　時力呼籲警政改革挽回人民信心

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針對中壢分局事件，邱顯智表示，中壢分局依據《警察職權行使法》第 6 條表明該次爭議臨檢是針對「指定場所」所為，而法規訂定指定場所，是為了防止犯罪或重大社會秩序事件發生，簡而言之就是在治安熱點做臨檢，然而這個所謂的治安熱點，卻沒有標準存在。因此時力黨團強力要求警政署建立指定的具體準則，以避免再度發生執法的紛爭。
在臨檢發生衝突的狀況下，員警動輒以污辱公務員罪移送人民，非常有可能只是徒增警民衝突，相關做法是否適當也應一併作出檢討。時力黨團呼籲，台灣作為法治國家，員警臨檢並非漫無目的，而是應該合乎法治國的法律以及程序。
有關於北投分局「不當借提案」，王婉諭表示，這顯示警界、政黨及黑道的長期利益關係，外界質疑是否是因為北投分局與民進黨台北市黨部評委召集人趙映光家族關係密切，所以才有提供會面的「特殊服務」，為避免與黑道及政黨間界線過於模糊，跨越不該跨越的紅線，儘速啟動相關機制的改革，挽回人民對警察的信賴。
時力黨團呼籲，警政需要改革之處是正視、而不是瞎挺，應該有所作為的是制度上的改革，而不是混淆是非的懲處。警政署應儘速啟動相關改革機制，落實證據保全程序，別再讓部分員警的不當行為，抹殺許多基層員警的努力，影響民眾對警察執法信賴。