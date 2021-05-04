今日廣場》李克／唯有放下功權名利才會見到良心

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公務人員真有積極作為的少，除非背後有一股誘惑力，那就少不了獎金及升遷的原動力。眾所周知國稅局有稅務獎勵金讓稅務員違法課稅?執行署的執行獎金讓執行官強拍人民財產? 「世人都曉神仙好，惟有功名金銀忘不了！」不要欺名盜世告訴國人都是依法行事，奉公守法，背後的誘惑力才是真實的動機!
文天祥以一首《正氣歌》讓世人回味無窮：「…哲人日已遠，典型在夙昔。風簷展書讀，古道照顏色。」乃千古絕唱。不管古人或現代人，真能放下功權名利者有幾人?但筆者還是覺得文人風骨在宋朝比比皆是。筆者舉一位宋真宗時的宰相王旦為例，王旦氣度雍容，才識過人，胸藏錦繡而鋒芒不露，得到朝野上下一致好評。宋初名臣錢若水稱王旦為「棟樑之才」。太宗時，王旦掌管選授天下官吏的考課院，太宗多次嘉獎他「識大體」。真宗每次退朝都目送王旦下堂，常對人說：「為朕致太平者，必斯人也!」一切朝政，真宗都放手讓王旦處理，重要事務，真宗都先問王旦怎麼辦。王旦以其出色的才幹，輔佐天子，治理天下，對宋代前期政治、經濟發展做出了極大貢獻。
王旦任宰相時，寇準多次在宋真宗面前說王旦的短處，然而王旦卻極力稱讚寇準，並提拔為節度使、同中書門下平章事，後寇準自覺才德器量遠不及王旦。王旦一生清廉，不置田宅，他說：「子孫當自立，何必田宅。」王旦舉才一心只為國家，所以宋朝像他風骨者不少如唐宋八大家的蘇軾雖被貶官但心仍繫於黎民百姓，這就是典型在夙昔。
現今的社會，為何有假檢察官、假員警?因為權力很大，人民很怕！為何有「919竹北事件」?還不是為了迎合高層的指示，「選一個老一點的志工媽媽」便宜行事，向上級邀功或交差。「919竹北事件」經過法學專家的分析，其實不簡單，有種種違法的預謀與串謀，早先有沙盤推演過的，那是精密策劃過的，猶如美麗島事件的翻版。我們不得不說前新竹縣警察局長黃家琦，其行政立場不中立，主導新竹五個分局的警力調動，僅是小小舉牌的行為竟需八百人以上的警力包圍，甚至發訊息誤導新竹縣的議員，這種手段真是荒腔走板、匪夷所思?
近期員警到底怎麼啦!如:「退休員警反年改陳抗碰磁摔倒案」、「中壢警察濫權臨檢」、「中崙派出所滅證案」等連連出包，警紀嚴重敗壞，套上《好了歌》「世人都曉神仙好，惟有功名金銀忘不了！」真是一針見血，唯有放下功權名利，才會見到良心！
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