月薪35K男嗆「讀大學浪費錢」　全場點2差異：調薪幅度高

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「為什麼要讀大學？」的文章表示，「我沒讀大學，每個月的薪水能達到35K，我就問，有多少大學生有領到那麼多的？一堆大學生還不是領那些28K的薪水」，原PO更接著說「我就認識一個台大畢業的，我問他一個月的薪水，他說他一個月31K，台大畢業才31K，讀大學有比別人強？」這也讓原PO最後表示「讀大學不過是浪費錢而已」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示差異在於「取代性和調薪幅度」，「去物流、倉庫、大夜班、刷油漆都馬很高，為什麼總是在缺人？一個是奉獻智慧一個是賣勞力，前者調薪幅度高也快，後者可能做個五年、十年也一樣」、「讀了大學再讀研究所出來畢業4萬起跳，認真一點考個執照薪水變成6.7萬，之後慢慢升遷，薪水慢慢加，等到30.40歲薪水一個月就幾乎快十萬，然而你就是永遠的35k」、「因為你只敢跟那些人比，一堆讀完大學研究所，領的可能是妳的好幾倍」、「我大四打工領4萬2，研究所畢業當完兵，現在薪資67保15個月，每年調10～25%看表現，你沒學歷門票，誰鳥你…讀書是為了去更高的領域成就自己」。（編輯：王柏文）