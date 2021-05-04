全台首例！機師打疫苗仍染疫　案1153四月才剛打完疫苗

諾富特淨空
▲華航機師、諾富特飯店新冠肺炎群聚事件持續擴大。（圖／記者李春台攝，2021.04.29）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-04 15:43:32｜2021-05-04 15:43:47

中央流行疫情指揮中心，今(4)日又捎來壞消息，公布國內新增2例感染源調查中COVID-19確定病例，為某航空公司機師(案1153)及空服員(案1154)。

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指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今(2021)年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

最新消息指出，今天新增確診的案1153機師，經指揮中心發言人莊人祥證實，他其實已經在4/22施打第一劑新冠疫苗，但個案在5/1發病，中間間隔9天。

根據英國研究指出，施打AZ或輝瑞疫苗，要等到施打12天起才可以有效降低感染機率，這名機師成為台灣第一例已經施打疫苗卻確診的本土個案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
20%80%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
66.67%33.33%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
34.15%65.85%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.18%15.82%
2021-05-01-2021-05-04
即時
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