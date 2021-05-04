全台首例！機師打疫苗仍染疫 案1153四月才剛打完疫苗
中央流行疫情指揮中心，今(4)日又捎來壞消息，公布國內新增2例感染源調查中COVID-19確定病例，為某航空公司機師(案1153)及空服員(案1154)。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-04 15:43:32｜2021-05-04 15:43:47
指揮中心表示，案1153為本國籍30多歲男性，為某航空公司機師，今(2021)年4月16日至4月18日曾執勤至美國，返臺後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)，感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。
最新消息指出，今天新增確診的案1153機師，經指揮中心發言人莊人祥證實，他其實已經在4/22施打第一劑新冠疫苗，但個案在5/1發病，中間間隔9天。
根據英國研究指出，施打AZ或輝瑞疫苗，要等到施打12天起才可以有效降低感染機率，這名機師成為台灣第一例已經施打疫苗卻確診的本土個案。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。