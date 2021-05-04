泰國台商偷溜回台今列境外移入！陳時中：持偽造陰性報告

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指揮中心今日在記者會上指出，案1149為本國籍50多歲男性，今年1月至泰國工作，5月2日返國，入境時因發燒(38.2度)於機場攔檢，並後送就醫隔離採檢，於今日確診(Ct值25)。已掌握個案同班機接觸者49人，其中28人為前後二排座位旅客，列居家隔離，餘21人為機組員，均有適當防護，列自我健康監測。
消息一出受到各界抨擊，指揮官陳時中表示，經調查，這名泰國台商持的陰性檢驗報告是偽造的，航空機組員在其登機前也有詢問過，因此機組員對此行為也相當不滿，而他在入境後也被攔截到體溫超標。
陳時中說，他在泰國時還沒被通知確診，也還沒有拿到檢驗報告，可能是自認有感染，所以會擔心拿不出三日內陰性報告才先拿假的，而泰國方給我們正式的確診報告，的確和他提供的不同。
陳時中提及，偽造文書跟沒有持陰性檢驗報告是確定的，屬於刑事問題，這部分會跟法制組研議，不過有關是否隱匿疫情，還需要再釐清，就其他事實去做調查。
媒體詢問，倘若當時他沒有發燒，是不是就不會被發現已經確診？民眾拿假的檢驗陰性報告能夠被發現嗎？陳時中則回應，真假都會盡量查，並跟之前相關資料做比對，而且不只是陰性報告很難查，有時候連疫苗打的相關證明都有可能會造假。