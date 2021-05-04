國軍吃美豬？國防部：不含萊劑、標示合規範

國軍左營副供站遭爆料採買到外包裝標示為台灣豬，但內容物標示為美國豬的豬排。國防部今（4）日澄清表示，肉品外包裝原產地指的是製造、加工地區，也就是台灣，內容則標示原產地是美國，標示符合衛福部規範。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-04 16:20:54｜2021-05-04 16:49:14
針對媒體報導「豬排外箱產地標台灣，內包裝貼美國」，陸軍後勤指揮部表示，報導所指採購品項為豬肉加工產品，其標示符合衛福部食藥署規範，且抽驗結果瘦肉精為「未檢出」，特此澄明。
陸勤部指出，本案合約原料可自國外進口，經加工後銷售；另為確保官兵食用安全，於今（110）年完成契約修訂，新增「萊克多巴胺」藥劑為必檢項目，且檢驗結果應為「未檢出」。經本部於3月份抽樣送驗國家認證第三公正檢驗機構，檢驗結果為瘦肉精「未檢出」。
陸勤部強調，該產品使用進口原料經加工產製銷售，內、外包裝標示均符合衛福部食藥署規範，已於副食品投單系統清楚標示，以利各單位選購，本部將持恆依約抽樣送驗，為國軍官兵食安把關。
國防部發言人史順文表示，國軍按照國內食品規定，三軍部隊副食供應「鼓勵」國產豬肉優先，國防部會配合國內法令執行，並依衛福部標示要求，所有飲食場所都必須標示食品產地，經檢驗合格才能上架。