國軍吃美豬？國防部：不含萊劑、標示合規範

國軍左營副供站遭爆料採買到外包裝標示為台灣豬，但內容物標示為美國豬的豬排。國防部今（4）日澄清表示，肉品外包裝原產地指的是製造、加工地區，也就是台灣，內容則標示原產地是美國，標示符合衛福部規範。

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國防部發言人史順文表示，國軍按照國內食品規定，三軍部隊副食供應「鼓勵」國產豬肉優先，國防部會配合國內法令執行，並依衛福部標示要求，所有飲食場所都必須標示食品產地，經檢驗合格才能上架。