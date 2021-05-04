與江宏傑私下遛娃　郭彥均曝「他是怪物」

藝人郭彥均今（4日）出席公益活動，他因練習節目《全明星運動會》吼到傷喉嚨，聲音宛如蘇貞昌，許多網友敲碗想看他擔任紅隊隊長，對此，他表示江宏傑很有領袖氣質，不但會點出團隊問題，且私下根本是「怪物」，就算經歷婚變風波，仍然清晨5點跟著大家一起練習，直言：「抗壓性很強，很自律、很厲害的人。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-04 16:37:57｜2021-05-04 16:46:14
40歲的郭彥均是體育班出身，日前替補加入《全明星運動會》，直呼完全超乎他的想像，常常練到腳傷、腰傷、喉嚨傷，加上每個項目對40歲的人來說都不是很有利，節目最新一集中，紅隊終止8連敗讓他激動落淚，他認為紅隊沒有不好，只是運氣太差，直言：「我們應該是史上最強的第二名，每屆的第一名可能都無法超越我們第二名，破紀錄也不會贏了！」 第二季播出後，江宏傑爆發婚變風波，郭彥均透露加入紅隊後，私下會和江宏傑一起「遛小孩」，但都沒看到他情緒有被影響，也無釋放出需要被關心的訊息，直言：「我覺得他是怪物，很令我敬佩，他在鏡頭前或隊裡，都沒有把任何情緒給我們。」不僅如此，江宏傑還會清晨5點替練習的隊員加油打氣，領袖氣質強烈，是自己所無法做到的。