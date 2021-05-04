被黃承國嗆背叛綠營　鄭麗文憂人身安全、申請立院隨扈

國民黨團
▲國民黨團連日來批評國策顧問黃承國與黑道間的淵源，其中黃只針對鄭麗文反擊，黨團成員憂心鄭人身安全受威脅，要求她先申請立院隨扈，保障安全。（圖／國民黨團提供）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-04 16:26:28｜2021-05-04 17:05:36

有民進黨背景的幫派份子趙介佑能將北投分局當自家後院，現在外界矛頭指向國策顧問、民進黨前台北市黨部主委黃承國，認為是他當整個趙家靠山，其年輕時曾被管訓的紀錄也被起底，成為藍營箭靶，但他唯獨挑國民黨立委鄭麗文反嗆，認為鄭曾是民進黨員，現在背叛民進黨，沒資格批評他。鄭麗文4日透過臉書表示，由於國民黨團成員都擔心她的人身安全，在眾人的建議下，決定申請立院隨扈，避免遭遇不測。

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還原鄭麗文、黃承國針鋒相對的原委，是昨（3）日國民黨團的記者會上，鄭大力抨擊黃承國，更指黃過去有黑道背景，要總統蔡英文先辭退黃的國策顧問職務，才有資格要民眾對治安放心。似乎是此番言論踩到痛點，連日來藍營批評黃承國的大有人在，但黃回應時，卻只點名鄭麗文，原因竟是鄭曾是民進黨員，也擔任過黨職幹部，所以沒資格批評他。

鄭麗文發文表示，她引用黃承國這段「社會不是更應該鼓勵大家反省向上，讓社會更良善嗎？」的言論，要黃自己辭去國策顧問一職、退出民進黨，率先發揮「周處除三害」的勵志精神，造福民進黨。

鄭麗文表示，吳怡農公開宣示要「向黑道宣戰」；蘇貞昌曾說，黑道要入民進黨「門都沒有」；蔡英文總統更曾表示要成立調查小組「肅清黑道」，但大家都知道，民進黨早已被黑道把持，甚至都進到總統府當國策顧問了，民進黨至今竟然還在扯謊欺騙民眾，為黑道洗白，

而在通知書上頭，鄭麗文事由寫得很短，只有「曾有管訓紀錄的人公開點名嗆聲，恐有人身安全之虞。」含標點符號僅23個字，卻又往黃的痛處再踩一腳，頗有她平時開記者會砲轟人的犀利風格。

但值得注意的是，鄭麗文申請隨扈的地點僅在立法院院區，住宅、服務處都沒有勾選。據了解，鄭麗文身為政論節目常客，上節目時都是她自己搭計程車去錄影，甚至連自己專屬的司機都沒有，以立委來說非常陽春，若真有有心人士想傷害她，這樣的保護層級相當不夠。

▲國民黨團書記長鄭麗文砲火猛烈，遭到黃承國點名回嗆，對此她申請立院隨扈時，還不忘在寫上「曾有管訓紀錄的人公開點名嗆聲」，又往黃承國的痛處再踩一腳。（圖／翻攝鄭麗文臉書）
▲國民黨團書記長鄭麗文砲火猛烈，遭到黃承國點名回嗆，對此她申請立院隨扈時，還不忘在寫上「曾有管訓紀錄的人公開點名嗆聲」，又往黃承國的痛處再踩一腳。（圖／翻攝鄭麗文臉書）
 

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