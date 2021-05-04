「砸店」通報「路倒」挨批隱匿 高市警局長：傳達有落差
今（4）日凌晨3點左右，高雄市鳥松區神農路一間KTV發生酒客砸店事件，同行酒客因不勝酒力滑倒被玻璃割傷，警方通報救護車卻是「路倒」，砸店變路倒，遭質疑是隱匿案情，對此高雄市警局局長黃明昭今日上午指出，並非是刻意隱瞞，但傳達上的確是有落差。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-04 16:29:15｜2021-05-04 16:33:08
仁武分局副局長徐如姣表示，42歲的張姓男子和54歲的吳姓男子和店家原本就熟識，也經常到這間KTV消費，今日又相約到KTV飲酒，因吳姓男子酒後要返家時，找不到自己車鑰匙，到櫃台詢問服務生及店經理未果，張男因酒意失控，拿店外的花盆到店內就是一通亂砸，店家的玻璃櫃等裝潢都遭毀損，現場散落玻璃碎片，也造成吳男及店內會計陳姓女子左手臂劃傷。
為何是通報救護車時通報的是「路倒」而非「創傷」，對此徐如姣表示，線上巡邏員警第一時間到場時，備勤人員也趕往支援，現場已經沒有砸店的狀況，但張男因還在現場大小聲，警方遂將張男壓制帶回仁美派出所，而吳男從店內準備走到店外時，因不勝酒力在店內滑倒，被現場砸破的玻璃割傷小拇指，待吳男自行起身、走出店外時才被員警發現手指頭一直在滴血，才會通報救護車到場，但吳男認為是自己摔倒的，拒絕送醫。
據悉，張男是該KTV的前老闆，與現在的老闆熟識，因酒醉才失控砸店，店家雖不願追究提告，但張男鬧事又害人受傷，訊後依警方仍依毀損及傷害罪嫌依法送辦。
警察局長黃明昭在市政會議後被問到警方是否有刻意隱瞞？黃明昭強調，這個不能說有刻意隱瞞，是在傳達的時候沒有很仔細，有點落差，而被問到警察同仁是否要再教育？黃明昭說，同仁沒有適度表達，這部分要再強化他們的反應。
對此，高雄市長陳其邁則說，去年韓市長時期把消防派遣資訊做選擇性報告，這樣不對，所以在去年八月上任的時候就要求要把資訊打開，相關報案的資訊要公開透明，希望警察局跟消防局能夠就這個部分，能夠持續地來加強努力。