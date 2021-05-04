諾富特外包商員工餐廳用餐被傳染？指揮中心談關鍵染疫點

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，諾富特飯店B1的通風透氣不佳，由於該樓層還有房務部、餐飲部的辦公室，案1145外包商可能是在走道遇到員工被染疫。（圖／疾管署直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-04 16:34:59｜2021-05-04 16:38:56

華航機師染疫案燒到防疫旅館諾富特飯店，其中案1145為諾富特的外包商水電工，由於他未跟機組員接觸，僅到過B1員工餐廳用餐，何時被染疫成外界關注重點，指揮中心今（4）日除公布他的公共場所足跡外，還針對他可能被染疫的情況進行說明。

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▲指揮中心今（4）日公布案1145公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（4）日公布案1145公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
 

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這位案1145諾富特水電工他有到員工餐廳用餐，不過這個員工餐廳是專門給員工跟外包人員使用，並不會跟其他住客有接觸，而這餐廳區有使用隔板，同樓層還有房務部、餐飲部辦公區以及廚房，專家在諾富特清空之前有進到B1做評估，有發現B1的走到相對狹窄，在通風、換氣部分都做得不是很好，所以案1145很可能是進入維修樓層的時候，經過或走到房務部以及餐飲部，也就是被傳染點不一定是在用餐時的員工餐廳。

羅一鈞說，案1145的被傳染途徑，有可能是在進出B1的走廊通道時相遇到其他的員工，是否是被諾富特餐飲部員工所傳染，詳細的關聯都還必須要看基因定序的結果，大概明天就會有結果出來。

羅一鈞也說，現已經要求華航若在這個案情結束後，要重新開始營運防疫旅館的話，必須要加強重新配置B1的風管換氣設備，在改善期間，也要加強人員的健康防護、改善整個工作環境。

指揮官陳時中提到，雖然案1145與諾富特員工的接觸時間不長，但並不是用接觸時間作為病毒量多寡的依據，而是感染後的時序來做決定，通常是發病前兩天病毒會被驗出，之後再持續往上升，七天左右就往下降，他解釋，接觸時間久，是被染疫的可能性增高，不是說病毒量越高，因此所有的可能性都有，不過目前看來是在吃飯的時候或進出餐廳時可能遇到員工被傳染，在修繕工程做工作時，和其他員工並沒有接觸的。

▲華航機師確診延燒到防疫飯店諾富特，今（4）日又多2位確診個案，已累積28確診，其中16例是本土。（圖／NOWnews製作）
▲華航機師確診延燒到防疫飯店諾富特，今（4）日又多2位確診個案，已累積28確診，其中16例是本土。（圖／NOWnews製作）
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