諾富特外包商員工餐廳用餐被傳染？指揮中心談關鍵染疫點

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這位案1145諾富特水電工他有到員工餐廳用餐，不過這個員工餐廳是專門給員工跟外包人員使用，並不會跟其他住客有接觸，而這餐廳區有使用隔板，同樓層還有房務部、餐飲部辦公區以及廚房，專家在諾富特清空之前有進到B1做評估，有發現B1的走到相對狹窄，在通風、換氣部分都做得不是很好，所以案1145很可能是進入維修樓層的時候，經過或走到房務部以及餐飲部，也就是被傳染點不一定是在用餐時的員工餐廳。
羅一鈞說，案1145的被傳染途徑，有可能是在進出B1的走廊通道時相遇到其他的員工，是否是被諾富特餐飲部員工所傳染，詳細的關聯都還必須要看基因定序的結果，大概明天就會有結果出來。
羅一鈞也說，現已經要求華航若在這個案情結束後，要重新開始營運防疫旅館的話，必須要加強重新配置B1的風管換氣設備，在改善期間，也要加強人員的健康防護、改善整個工作環境。
指揮官陳時中提到，雖然案1145與諾富特員工的接觸時間不長，但並不是用接觸時間作為病毒量多寡的依據，而是感染後的時序來做決定，通常是發病前兩天病毒會被驗出，之後再持續往上升，七天左右就往下降，他解釋，接觸時間久，是被染疫的可能性增高，不是說病毒量越高，因此所有的可能性都有，不過目前看來是在吃飯的時候或進出餐廳時可能遇到員工被傳染，在修繕工程做工作時，和其他員工並沒有接觸的。