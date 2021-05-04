竹縣議員杜文中呼籲中央 解決竹科產業缺地缺水問題

新竹縣議員杜文中在新竹縣議會第19屆第5次定期會質詢時，針對新竹科學園區、生醫園區、台元科技園區一地難求，以及寶山及寶二水庫蓄水量拉警報等情形，建議縣政府借重「護國神山」台積電的影響力，請求中央重視產業缺地、缺水的痛苦，協助解決台灣知識經濟旗艦園區及科學園區三期土地徵收問題，並與經濟部溝通以BOT方式設立寶三水庫的可行性。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-05-04 16:49:09
新竹縣長楊文科說明指出，投資廠商絡繹不絕要到竹縣投資，但苦無土地，縣府偕議會、產業界向中央嚴正反映，請求儘快審議通過新竹縣的重大開發計畫。
楊文科表示，台知園區案已於109年11月6日報內政部審議，縣府依內政部意見修正，於110年3月10日報內政部續審，目前等侯內政部排會。科學園區三期案修正後的計畫書圖，也已於今年3月10日提報內政部。
因為新建水庫不是新竹縣府權責，縣府工務處表示將持續建議中央規劃興建水利工程，改善新竹地區水源不足問題。
杜文中也關心總量管制學校超額轉介、竹北市托育支援需求高、竹北市1500棟高樓大廈幼兒及高齡者安全、垃圾掩埋場滲出水處理、大遠百交通規劃超前部署、污染監測與資訊透明化、縣府陳情App能否增加公寓大廈欄位讓處理速度提昇……等議題，相關單位在會中也逐一回覆。