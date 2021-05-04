邱澤悄悄三刷《當男人戀愛時》　驚見觀眾這舉動好暖心

▲ 第23屆台北電影節影展大使邱澤媒體見面會。（圖／記者林柏年攝 ）
▲第23屆台北電影節影展大使邱澤（右）與導演廖明毅（左）媒體見面會。（圖／記者林柏年攝 ）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-04 17:08:44｜2021-05-04 17:22:04

邱澤今（4日）出席第23屆台北電影節形象廣告《回家》首播日，害怕「阿飄」的他首度與導演廖明毅合作懸疑恐怖型廣告，可說是一大挑戰。日前他悄悄進電影院三刷主演的《當男人戀愛時》，眼見觀眾看到感人片段時，互相遞衛生紙的模樣讓他覺得好暖心。

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▲邱澤坦言害怕「阿飄」，看完恐怖片都會疑神疑鬼。（圖／記者林柏年攝 , 2021.5.4）
疫情期間擔任影展大使的邱澤表示，戲院提供的視覺與聲音感受，是家裡的電視跟手機無法取代的，他分享最近第三刷電影《當男人戀愛時》，跟著公司的小朋友去電影院看，低調戴著帽子，坐在觀眾席裡面，結果他發現當有觀眾在哭時，坐在一旁的人會主動遞上衛生紙，已經好幾刷的人，則是會準備好整包衛生紙，看到這個畫面讓他覺得有趣又暖心。

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▲邱澤表示脊椎受傷已經復原中。（圖／記者林柏年攝）
近期傳出邱澤因拍攝新戲傷及第2節脊椎，坦言現在正在回復中，醫生告知他不要劇烈運動，以防止再撕裂，不過好險沒有傷到太深，目前已經復工拍戲。

聊到拍攝鬼片題材的廣告，他表示是一大挑戰，因為太害怕鬼，所以很多場景沒跟廣告中女鬼接觸，都是擦身而過，其中最印象深刻的是電梯裡的一場戲，既要忽略鬼的存在，又要表現出日常感，直言：「演出被驚嚇要很有想像力，要想像真的阿飄在那裡的驚悚感。」

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