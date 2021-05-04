社區防疫破口？案1136在千人大樓辦公　莊人祥澄清說明

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（2）日出席臨時記者會，說明相關防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（4）日針對案1136引發社區防疫破口疑慮進行說明。（圖／指揮中心提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-04 16:59:28

華航機師染疫連環爆，如今防疫旅館諾富特飯店也成為重災區，今（4）日傳出確診的本土個案房務部主管案1129的女兒案1136，其工作大樓有千名員工會到員工餐廳用餐，他在可傳染期曾到公司，恐怕會形成社區防疫破口，對此，指揮中心也做出回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有媒體報導，日前確診的諾富特飯店房務部主管案1129的女兒案1136，其工作所在樓層共有135名員工，而整棟大樓有千名員工會到員工餐廳吃飯，質疑先前指揮中心匡列個案接觸者111人均列居家隔離過少，應該把整棟樓的人都隔離。

對此，指揮中心發言人莊人祥在今日的記者會上表示，該名案1136工作的部分屬於內勤勤務，並不會接觸客戶，而他工作區域整樓層有分為AB區，案1136他主要是在A區上班，工作內容為電話聯繫與文件確認，他確實在4月26日到28日可傳染期到公司上班，但並沒有參加會議，也沒有到員工餐廳用餐。

莊人祥澄清，有關匡列的部分稱A區所有同事都是居家隔離這部分可能有誤解，增加匡列到122人是除了公司同事外還有其他接觸者，而他到B區辦公時間很短，可能不到五分鐘，所以B區匡列的人數相當少，也不會再額外匡列，同時專家、醫師也有到現場進行風險評估，這部分不用太過擔心。

▲指揮中心3日更新2日確診的案1136公共活動史。（圖/指揮中心提供）
▲指揮中心3日更新2日確診的案1136公共活動史。（圖/指揮中心提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
16.67%83.33%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
60%40%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.96%66.04%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.33%15.67%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀