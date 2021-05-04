社區防疫破口？案1136在千人大樓辦公 莊人祥澄清說明
華航機師染疫連環爆，如今防疫旅館諾富特飯店也成為重災區，今（4）日傳出確診的本土個案房務部主管案1129的女兒案1136，其工作大樓有千名員工會到員工餐廳用餐，他在可傳染期曾到公司，恐怕會形成社區防疫破口，對此，指揮中心也做出回應。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-04 16:59:28
有媒體報導，日前確診的諾富特飯店房務部主管案1129的女兒案1136，其工作所在樓層共有135名員工，而整棟大樓有千名員工會到員工餐廳吃飯，質疑先前指揮中心匡列個案接觸者111人均列居家隔離過少，應該把整棟樓的人都隔離。
對此，指揮中心發言人莊人祥在今日的記者會上表示，該名案1136工作的部分屬於內勤勤務，並不會接觸客戶，而他工作區域整樓層有分為AB區，案1136他主要是在A區上班，工作內容為電話聯繫與文件確認，他確實在4月26日到28日可傳染期到公司上班，但並沒有參加會議，也沒有到員工餐廳用餐。
莊人祥澄清，有關匡列的部分稱A區所有同事都是居家隔離這部分可能有誤解，增加匡列到122人是除了公司同事外還有其他接觸者，而他到B區辦公時間很短，可能不到五分鐘，所以B區匡列的人數相當少，也不會再額外匡列，同時專家、醫師也有到現場進行風險評估，這部分不用太過擔心。