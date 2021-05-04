布局2022　時力招募北市等4縣市長候選人

▲為因應更多元的業務以及2022年的選舉規劃，時力增設三位第二發言人，分別為副秘書長張衛航（右一）、決策委員吳佩芸（左二）與中央黨部媒創輿情部副主任余佳蒨（左一）共同擔任。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.04）
▲為因應更多元的業務以及2022年的選舉規劃，時力增設三位第二發言人，分別為副秘書長張衛航（右一）、決策委員吳佩芸（左二）與中央黨部媒創輿情部副主任余佳蒨（左一）共同擔任。（圖／記者呂炯昌攝，2021.05.04）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-04 17:10:27

為佈局2022選戰，時代力量今（4）日公布2022年地方公職人員選舉提名辦法與提名小組名單，黨主席陳椒華表示，時力將在台北市、新竹市、屏東縣跟台南市等4個縣市積極招募縣市長候選人，但人選部分會經提名小組討論後確認。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在「時代力量2022地方公職人員選舉」選務進度部分，秘書長白卿芬表示，《時代力量2022年地方公職人員選舉提名辦法》條文共有12條，主要重點在區分兩種類別的地方公職候選人，並制定適用的提名辦法，以及未提名選區的徵召方式。

媒體詢問是否會在2022年選舉推出縣市長候選人，陳椒華表示，台北市、新竹市、屏東縣跟台南市等為可能推出候選人的縣市，會較積極招募，但人選部分需要經提名小組後確認。

在林亮君、林穎孟等市議員退黨後，是否有預計推出人台北市議員人選，陳椒華表示，目前時力已訂定提名辦法並確定提名小組人選，不只是台北市，其他縣市的候選人也會盡快召開提名小組會議，現在也積極與可能的人選聯繫，不過確切名單以及是否和其他政黨合作等事項，要等提名小組確定才公布。

為因應更多元的業務以及2022年的選舉規劃，時力增設三位第二發言人，分別為副秘書長張衛航、決策委員吳佩芸與中央黨部媒創輿情部副主任余佳蒨共同擔任。陳椒華表示，從中央到地方強化發言人陣容，希望可以幫助時代力量更全面掌握基層情勢，強化時事議題攻防能量，期盼在對外說明政策、處理時事議題方面能更即時、更全面。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
16.67%83.33%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
60%40%
2021-05-04-2021-05-07

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
33.96%66.04%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
84.33%15.67%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀