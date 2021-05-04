布局2022　時力招募北市等4縣市長候選人

媒體詢問是否會在2022年選舉推出縣市長候選人，陳椒華表示，台北市、新竹市、屏東縣跟台南市等為可能推出候選人的縣市，會較積極招募，但人選部分需要經提名小組後確認。
在林亮君、林穎孟等市議員退黨後，是否有預計推出人台北市議員人選，陳椒華表示，目前時力已訂定提名辦法並確定提名小組人選，不只是台北市，其他縣市的候選人也會盡快召開提名小組會議，現在也積極與可能的人選聯繫，不過確切名單以及是否和其他政黨合作等事項，要等提名小組確定才公布。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-04 17:10:27
媒體詢問是否會在2022年選舉推出縣市長候選人，陳椒華表示，台北市、新竹市、屏東縣跟台南市等為可能推出候選人的縣市，會較積極招募，但人選部分需要經提名小組後確認。
在林亮君、林穎孟等市議員退黨後，是否有預計推出人台北市議員人選，陳椒華表示，目前時力已訂定提名辦法並確定提名小組人選，不只是台北市，其他縣市的候選人也會盡快召開提名小組會議，現在也積極與可能的人選聯繫，不過確切名單以及是否和其他政黨合作等事項，要等提名小組確定才公布。
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