屏東縣推動花藝美學教育　讓學生寓教於樂

屏東縣是臺灣花卉重要的生產基地，為協助產地花農，屏東縣政府特別邀請台灣花店協會在縣內56所學校推動花藝美學教育，紮根校園花卉推廣，除讓學生們了解屏東花卉產業，並在母親節前夕，用花禮表達對母親的感恩。縣府4日在屏市忠孝國小舉辦校園花卉推廣活動記者會，讓學生自己動手完成切花組合花藝佈置。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-04 20:00:00
這場校園花卉推廣活動記者會，包括縣長潘孟安、農業處長鄭永裕、教育處長江國樑等人與忠孝國小6年5班的小朋友一起當起學生，在花藝老師的指導下，自己動手完成切花組合花藝佈置，小朋友們幾乎都是第一次聽到、接觸各式花卉，尤其是要親手製作母親節禮物更是興致勃勃。
潘孟安指出，花藝美學教育活動自4月26日開始至6月11日止，將陸續在縣內56所學校辦理，參與的班級數共有211班，學生人數達4732名。
活動使用的花材，幾乎都是來自屏東的產地，讓學生們在原本的課程外，還能學到觀察生活周遭的花草植物，培養出用花的興趣與能力，並親手製作母親節禮物。
屏東縣政府農業處表示，這次活動每場次為1節課的時間，課程中除了屏東縣產花卉的產地、產季的介紹外，還會說明花卉運用教學、基本照護等。每堂課中，都安排專業的花藝老師指導，完成一盆美麗的花藝。
學生們在課堂中從認識花材、採買設計插作、養護等，了解及紀錄重點外，回家後還能每日觀察花材變化，也透過花卉教育讓學生對於花卉產業有更深入的認識。