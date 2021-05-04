中職／打完疫苗變得神經質 洪總誤以為發燒：開冷氣就好
備戰東京奧運6搶1棒球資格賽，中華隊共20人在上周日(2日)接種新冠肺炎疫苗，總教練洪一中今(4)日受訪透露，身體完全沒有副作用，只有心理變得比較神經質，「覺得熱以為自己發燒，結果開冷氣就好了。」
記者鍾東穎/桃園報導
2021-05-04 17:40:44｜2021-05-04 18:02:37
同日接種疫苗的富邦悍將投手吳俊良，與統一獅首席教練高志綱都沒有明顯副作用，洪一中今日來到桃園棒球場，準備晚間和樂天桃猿的比賽，賽前受訪時表示，只有施打處痠痛，但沒有其他副作用。
洪一中表示，以前接種過流感疫苗就沒太大反應，施打前唯一擔心的是今年開季前曾開刀摘除肺部結節，怕有影響，所幸如醫師所說並無大礙，笑說，打完覺得熱，以為發燒，但量體溫發現沒發燒，開了冷氣就好了。
洪一中也贊成接種疫苗，如果未來進一步開放一般民眾施打，會帶全家人接種。
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