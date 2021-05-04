蝦皮購物「5.5美好購物節」母親節盛典今晚再送百萬獎金

一年一度的母親節即將到來，你準備好禮物送親愛的媽媽了嗎？母親節倒數6天，蝦皮購物發現站上「母親節禮物」關鍵字於上個周末創下4倍成長的好成績，顯見消費者善用周末時間挑選母親節禮物，該電商平台呼籲全台消費者把握節慶前最後一個周末，搭配超殺折扣優惠，為母親節禮物拉尾盤！





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蝦皮購物祭出最強母親節購物盛典「5.5美好購物節」，力挺民眾寵愛媽咪，近50大精選品牌橫跨奢華精品、美妝保養、3C家電等，全面下殺5折起，全方位兼顧各種風格與喜好的媽媽們！此外，5/5當天蝦皮購物將送出3張全站免運券、85折與多張89折商城神券，最高折5000元，讓你孝敬媽媽零負擔；另外，除了麥當勞超殺神品1元起限時瘋搶之外，也再豪氣加碼蝦皮大樂透，今(5月4日)晚保證送出百萬，快來搶今年母親節最大紅包！





蝦皮購物母親節購物盛典網羅全方位禮物偏好，像是絕不可少的奢華門面、法國簡約風精品Celine帆布托特包，Happy Hour 驚喜價下殺1.2折，準時23點開搶！限時瘋搶品還有早上11點開搶的迎鶴金品壹台錢純金金條，驚喜價5555元！不只奢華單品，貴婦媽媽們的肌膚也需要細緻呵護，殿堂級保養聖品雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露50ml 下殺49折！「5.5美好購物節」更祭出85折與89折優惠神券，尤其走在科技潮流尖端的媽媽們，Apple Macbook Air 13吋搭配89折神券與賣場折價券併用現省4895元；媽媽廚房好夥伴，飛利浦 PHILIPS 雙重溫控智慧萬用鍋，85折券與賣場折價券併用後只要10455元，荷包不縮水又能讓媽媽開心！





▲蝦皮購物5.5美好購物節，Celine帆布托特包，Happy Hour瘋搶價5,555元。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物5.5美好購物節，迎鶴金品壹台錢純金金條，原價10,500元，Happy Hour瘋搶價5,555元。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物5.5美好購物節，Apple Macbook Air 13吋，89折券加賣場券，折後價32,795元。（圖／資料照片）

今天不煮飯，帶媽媽出門享受下午茶吧！蝦皮購物與麥當勞攜手，從「5.5美好購物節」持續到5月中旬，祭出一系列獨家精選優惠。5/5當日0點開搶「1元蛋捲冰淇淋」，豪氣特賣15萬支！麥當勞限時特惠推薦，原價42元的中份薯條只要30元，原價50元的小薯+蛋捲冰淇淋組合價，活動當日只要25元，超狂半價優惠，限時放送！另外，蝦蝦果園也將於5/3 起推出「天天請你吃麥當勞」期間限定種子，5/5當日領取種子就有幸運抽獎機會，人人有獎，其中包括能夠快速收成的薯條與麥克鷄塊！獲得種子的幸運兒，就能免費與媽咪來個麥當勞下午茶，享受甜甜母親節！





蝦皮購物陪伴你迎接「5.5美好購物節」，將於今(5月4日)日晚間21點開跑跨夜直播，一路歡樂到0點！而「蝦皮大樂透」將在當天壓軸登場，當晚保證送出100萬現金！邀請消費者於今(5月4日)天20點前登錄本期公益彩券大樂透號碼，就可同步在蝦皮大樂透兌獎，有機會拿回百萬！快拉著媽媽一起試手氣、搶史上最大筆母親節紅包！



