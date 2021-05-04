赴三重義天宮參拜　侯友宜祈願疫情緩和、旱象解除

侯友宜
▲新北市長侯友宜今（4）日赴三重義天宮參拜祈福，祈願疫情緩和、旱象解除，也呼籲民眾落實防疫措施。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.04）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-04 17:56:30

農曆3月23日是天上聖母的聖誕，新北市轄各媽祖廟舉辦祝壽大典；新北市長侯友宜今（4）日赴三重義天宮參拜祈福，除恭祝媽祖聖誕千秋，祈願疫情緩和、旱象解除，也呼籲民眾落實防疫措施。

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侯友宜感謝義天宮長年秉持媽祖慈悲精神，積極投入公益慈善，近年捐助各項公益金額累計達1億多元，年年榮獲內政部及本市績優宗教團體表揚肯定；今年廟方也配合防疫政策，捐贈6台共150萬元的「智慧防疫自助機」給新北市立聯合醫院三重院區，提升醫院防疫能量。

義天宮主任委員劉文川指出，媽祖慈暉廣被、澤惠眾生，義天宮會為一直遵循媽祖濟人益世精神為社會服務；今日除舉辦媽祖聖誕祝壽大典，並提供信眾求取「發財金」，帶給信眾事業興隆、財源廣進，晚間7時還有康樂晚會，一同恭祝媽祖聖誕千秋。

民政局長柯慶忠說，義天宮不僅香火鼎盛，最大特色就是時常有貓咪穿梭廟內，陪香客拜拜、唸經，被許多愛貓人士譽為「貓廟」；另義天宮長長階梯襯托巍峨廟殿，宛如《神隱少女》場景，不但是拍照打卡熱點，近來也成了新人拍攝婚紗新選擇，在此感受媽祖娘娘以及眾神明對幸福婚姻的滿滿庇佑。

民政局表示，「三月瘋媽祖」是每年宗教盛事，因應疫情，感謝各寺廟持續加強防疫措施宣導、配合防疫縮小祭典、遶境規模或取消等調整；呼籲民眾，神明聖誕期間至宮廟祈福參拜，請全程佩戴口罩做好防疫措施，以確保自身及他人健康。

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