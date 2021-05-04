2021「夏日放／FUN時光」 用歌舞與歡笑填滿夏日時光

臺中國家歌劇院打造的「夏日放／FUN時光」，已成為全家共賞的家庭活動。藝術總監邱瑗宣告，2021夏日FUN時光於7月10日登場，共計9檔全齡共賞節目，歡迎大手牽小手一起進劇場觀賞，保證無論大人、小孩，皆能在FUN時光裡尋到屬於自己品味的演出。





我是廣告 請繼續往下閱讀

歌劇院今天為「夏日放／FUN時光」舉辦記者會，邀請參與演出劇團現身導說。邱瑗總監表示，今年夏日系列節目包羅萬象，從音樂劇、舞蹈、傳統戲曲，到歌劇，檔檔精彩，可以說是用精采與歡笑填滿整個夏日時光，不少節目票房火熱，其中 活性界面製作的外百老匯音樂劇「I Love You, You’re Perfect, Now Change」，4場票券已在歌劇院會員預購5小時內，搶購一空。





▲2021「夏日放／FUN時光」 ，由真快樂掌中劇團演出「孟婆．湯」打頭陣。（圖／歌劇院提供）

夏日FUN時光系列，首先登場的是真快樂掌中劇團，將於7月10、11日演出三場「孟婆．湯」，是以現代劇場手法結合布袋戲，運用光影詮釋孟婆這號陰間傳說人物。接著由一人肢體劇場頭蓋骨合作社，於7月17、18日演出三場「骨裡古怪1.0」，這是夏日系列唯一國外節目，由紐西蘭肢體喜劇天才湯姆．孟克頓，在一平方米的舞台空間盡情運用肢體，展現滑稽有趣的奇妙世界觀，翻轉對身體既定想像。





歌劇院的夏天，當然不能沒有音樂劇。以百老匯音樂劇製作規模演出的「熱帶天使」，是由駐館藝術家林孟寰改編自文學大師陳千武小說集「活著回來」，故事描述因戰爭而相遇的一對男女，在大時代裡愛情與命運，將於7月24、25日演出三場，其中25日演出的一場，已由台中一中校友會包場。





▲2021「夏日放／FUN時光」 今天舉辦記者會宣傳，奇巧劇團導演劉建幗透過視屏分享。（圖／歌劇院提供）

另一齣音樂劇則是外百老匯史上第二長壽，被暱稱為LPC的都會情境喜劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》。由4位臺灣傑出音樂劇演員挑戰全英文演出，聯手飾演超過20個故事50個角色，演繹人生中各個階段的愛情故事。。



























