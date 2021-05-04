北韓版女人心機　金正恩老婆、妹妹、前女友上演宮鬥戲碼

北韓領導人金正恩自從上台之後，頻頻展現與過往領導人不同的風格，其中一項就是提拔女性擔任官員，其中又以金正恩的夫人李雪主、胞妹金與正，以及他的緋聞女友玄松月最受外界關注。最近傳出，北韓因這三名女人出現了「宮鬥事件」，其中又以李雪主和金與正這兩人的姑嫂之爭最為激烈。





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過去北韓的第一夫人不常出現在公開場合中，但自從2011年金正恩逐步掌權後，經常讓李雪主公開亮相、參與重要場合，舉凡出訪中國、會晤韓國總統文在寅，都有帶上李雪主，更鞏固了她「第一夫人」的形象。但過去一年，李雪主卻幾近神隱，未曾出席公開場合，外界猜測可能是躲避疫情，或是懷孕產子有關，直到今年2月的光明星節（金正日誕辰）才又公開亮相。





▲神隱一年多，北韓第一夫人李雪主，終於在4月16日的光明星節，與金正恩一同現身。（圖／美聯社／達志影像）

反觀金正恩的胞妹金與正，則是從前年開始，不斷被哥哥提拔並賦予重要職務。去年金正恩傳出死亡疑雲時，金與正更直入北韓權力核心，頻頻向美國放話，還炸毀了位於開城的兩韓聯合辦事處，一度傳出金與正有接掌金正恩的可能性。





▲金正恩帶領妻子、妹妹和其他少數幾位親信，赴錦繡山太陽宮參謁。（圖／翻攝自勞動新聞）

不過女人宮鬥的戲碼，金正恩似乎也有解決妙方。根據《韓聯社》報導，北韓4月15日的太陽節（金日成冥誕），過去總是帶上百名文官武將參拜錦繡山太陽宮的金正恩，今年卻只帶了5人參拜，這5人正是李雪主、金與正，玄松月，以及黨組織書記趙勇元、軍總參謀長朴正川。過去鮮少出現在參拜場合的李雪主，和小姑金與正以及丈夫金正恩一同出席，讓三人同框成為了極為罕見的畫面。在這一次的參拜配置中，顯示出要打破外界位於李雪主以及金與正不合的傳聞。另外這一次的活動還帶上了玄松月，也彰顯了玄松月在金正恩心中的地位是不容忽視的。





