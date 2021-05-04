日本大阪疫情不止　研擬申請延長實施緊急事態

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▲日本大阪府新冠肺炎疫情嚴峻，當地政府研擬申請延長緊急事態宣言（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-04 18:36:41

（中央社東京4日綜合外電報導）日本大阪府等武漢肺炎疫情嚴峻的4都府縣實施緊急事態宣言，期限至5月11日。不過大阪府知事吉村洋文今天說，大阪目前疫情狀況難以如期解除宣言，將研擬是否向中央申請延長。

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東京都、大阪府、兵庫縣及京都府等4都府縣因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情實施「緊急事態宣言」，期間為4月25日到5月11日。

大阪府今天通報新增確診884例、死亡20人，累計確診8萬5235例、死亡1552人。

吉村今天受訪時說，大阪府內疫情持續擴大，病床也非常吃緊，處於非常嚴峻狀態；對於預計實施至本月11日的緊急事態宣言，吉村認為，很難放寬或解除目前的防疫措施。

大阪府預計將在黃金週收假後的6日或7日召開防疫對策本部會議，基於確診人數與醫療資源狀況等數據，判斷是否向中央申請延長實施緊急事態宣言。

報導指出，大阪重症病床不足的危機仍在持續，昨天重症病床使用率高達99.7%；同為關西地區的兵庫縣重症病床使用率則超過80%。

兵庫縣今天新增確診337例、死亡4人，其中有2名死亡病患正排隊等住院，卻分別在自家與老人照護設施去世；兵庫縣累計確診3萬3260例、死亡708人。

另外，東京都今天新增確診609例，雖然比前一週的週二確診病例數下降，但7日平均確診數還是比前一週高，仍然呈現疫情擴散的趨勢。

德島縣今天決定要向中央政府申請適用緊急事態宣言前一階段的「防止蔓延等重點措施」。

德島縣昨天新增確診60例創新高，4月總計確診773例，是3月確診病例數的8倍；加上德島縣鄰近關西地區，認為有必要實施進一步的防疫對策。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1100504

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