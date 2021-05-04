內幕／北市警負面消息頻傳　柯文哲嘆：警界文化積習已久

知情人士指出，台北市長柯文哲晨會中數度感嘆，警界文化積習已久，才會導致近日北市警方的爭議事件頻頻發生。
▲知情人士指出，台北市長柯文哲晨會中數度感嘆，警界文化積習已久，才會導致近日北市警方的爭議事件頻頻發生。（圖／翻攝柯文哲臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-05-04 18:54:07

台北市警察局松山分局、北投分局、中山分局，近日來接連發生爭議事件。從日前黑衣人闖入松山分局砸毀電腦、派出所所長刪除監視器畫面；北投分局包庇黑道人士且似乎被滲透；以及中山分局轄區內的義警餐敘遭到黑衣人潑灑蟑螂鬧場。不僅讓北市警方顏面無光，據知情人士透露，台北市長柯文哲在市府晨會時，數度感嘆警界文化積習已久，恐怕非一時半刻能改變。而對於警界文化非單憑台北市政府就能扭轉，也讓柯「無奈大於憤怒」。

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相對於地方政府能夠直接管轄各個局處，警察局由於直屬機關為內政部警政署，上至相關首長人事裁決，下至基層警力的教育與訓練，都非各縣市政府能夠插手與置喙。也因此，台北市各個分局發生多起爭議事件，身為市長的柯文哲也只能感嘆，卻不能直接介入、積極督導改正相關事務。

針對黑衣人闖入松山分局砸毀電腦，事後派出所所長刪除監視器畫面一事，據知情人士透露，警察局方面一開始向柯文哲報告，表示因為停電未重啟監視器為由，沒有錄到事發當時畫面，但柯文哲當下就並未採信，表明「這件事情怪怪的」，要求警方深入調查。

而在遭到揭露該畫面是事發後被人為刪除，柯文哲就在晨會中直言「如果今天談的是葉克膜，可能全台不到50人懂；但說到不斷電系統、監視器那麼多人知道，你一說謊大家就知道，還得說更多的謊來圓原本的謊。」指責警察局方面一開始就不應該說謊掩飾。

不過知情人士也指出，柯文哲深知從上至下「大事化小、小事化無」的警界文化，並非憑台北市政府就能扭轉，也因此柯文哲近日來雖然數度想要動怒，但多數是「無奈大於憤怒」，在面對媒體時也僅表示「生氣時不可以下決定」，恐怕也是在在地提醒自己「生氣其實沒有用」。

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