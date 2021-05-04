民進黨憲改小組分組會議　廢考監初步達共識

立法院修憲委員會今（4）日拍板5月17日召開委員會，民進黨憲改小組也加緊開會，今「中央政府組織組」小組開第二次會議，據轉述，會中成員對於廢除考試院、監察院有初步共識，但監察院近日成立的人權委員會，仍有其功能，會中不少成員希望修憲廢監察院後，能把人權會留下來變成獨立機關，與監察院廢除後，其調查權、彈劾權要歸屬於哪裡，仍要討論。
記者胡宥心／台北報導
2021-05-04 19:06:41｜2021-05-04 19:18:09
與會者轉述，這是小組第二次會議討論，已達成廢考監的共識，不過，考試院、監察院修憲廢掉後，相關權限，哪些要放到行政院，哪些要放到立法院，哪些要變成獨立機構，會中有許多討論，但還沒有具體共識，有成員主張像是人權委員會、審計部必須維持獨立機關的地位，但監察院所屬的彈劾、糾舉和調查權是否歸給立法院？具體權限放哪，未有共識。
與會者指出，監察院每年受理6000多件陳情案，不可能都交給立委處理，有人建議可成立專責機構進行調查，再把調查報告交給立委處理；也有與會者建議，應參考國外立法，例如美國國會可以彈劾官員、進行調查等，具體如何處理可能要等到6月才能再討論。
目前民進黨憲改小組分成3個小組分開討論，分別有「中央政府組織」、「國會職權」、「人權與基本國策」3組，討論中央政府體制調整、總統任期調整、立委選制與席次、國情咨文常態化等，憲改小組力拚在立法院下會期9月開議後，將憲政改革主張送交立法院民進黨黨團，整合出最終的黨版再來與在野黨討論。
今天「中央政府組織」小組開會，與會成員包括召集人姚嘉文、總統府副秘書長李俊俋、行政院政務委員羅秉成、新境界文教基金會副董事長邱義仁、綠委劉世芳、王定宇，以及學者專家代表永社理事長黃帝穎、人權公約施行監督聯盟召集人黃嵩立等人。