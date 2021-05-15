飯店端午拚「粽藝」　超狂！澳洲和牛、黑鮪魚都入粽

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鮑魚裹蒸粽包入整顆澳洲六頭鮮鮑、雅閣燒鵝等10種頂級食材，滋味鮮甜迷人；澳洲和牛佐羊肚菌裹蒸粽則選用軟嫩多汁的澳洲和牛菲力搭配羊肚菌菇，香氣逼人、口感豐富。
台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店以及台北凱達大飯店，則是再次聯手推出「五福飄香慶端午」主題禮盒，更是今年強力主打的「旗艦黑鮪海鮮粽」。
主廚首次嘗試將魚肉入粽，特選油脂豐富滑嫩入口的珍貴黑鮪魚肚做為主要食材，再搭配帆立貝、小卷、赤尾蝦及日式昆布等，每口皆能品嚐出各式海鮮的獨特滋味與豐美層次。另外也還有「狀元茶香東坡粽」、補氣養生的「秘傳麻油雞粽」等。
寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及礁溪寒沐酒店，今年也推出四款端午粽禮盒，從「寒舍台式粽」、「粵香梅干鮑魚豚粽」、「桂香蓮蓉凰金粽」到「剁椒麻香牛肉粽」。
台北萬豪酒店也加入粽子大戰，包括以整顆鳳梨製成超具話題性的「旺粽矚目」，以近來很夯的新鮮鳳梨作為端午粽容器，掏空後填入白蘭地酒釀桂圓、香濃椰漿、椰絲、流沙奶黃餡及鳳梨丁、紫米、長糯米等，鳳梨香交織椰香，濃濃熱帶風情，還有牛年限定的超美味和牛「犇牛粽」、以及富含創意以蓮藕包覆而成，清甜可口的「藕然粽」等。
晶華酒店也沒缺席，推出晶華冠軍鮑粽，主廚將香Q的糯米與滷肉汁及調味料拌炒均勻，包入整顆長6公分、重30公克的新鮮鮑魚、柔嫩的松阪豬肉、鹹香入味的肥美蝦乾等多種好料，還以「鮑粽」取諧音有「包中」的祥兆。
另外還有推出八寶芋泥粽，將大甲芋頭去皮切片，置入蒸籠至軟嫩飄香，再磨打成泥，均勻地拌入砂糖及椰漿，再依序包入紅棗、蓮藕子、葡萄乾、蜜紅豆、金華火腿等八寶餡料妝點，打造多層次豐富口感，芋香滿溢。
另外，天成飯店因應端午檔期，也推出「寧式東坡肉粽」與養生素食「紅藜北菇素粽」，還有匯聚海陸珍味的「紹興燒雞粽」、「干貝鮮味粽」、「北菇珍雞粽」，與承傳廣東風味的「XO醬粵式裹蒸粽」。
華泰王子大飯店也推出二款香粽，包含鹹粽「XO醬烏魚子粽」以招牌干貝櫻花蝦XO醬入餡，搭配頂級烏魚子，香氣悠長，用料實在；甜粽則是「桂圓紅豆沙粽」則將綿密的紅豆、長糯米、及帶有米酒香氣的桂圓完美結合，香甜不膩。
台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理主廚也親製創意粽，加入這場戰局，主廚將整隻豪野鴨功夫腿霸氣入粽，還有干貝、鮑魚、黑毛豬、天貝、松茸、黑虎掌菌等頂級食材，打造創意、台式傳統、素食等3種風味。