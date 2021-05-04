政院推三接外推方案　在野黨不埋單、批分化公投無用

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蔡壁如表示，公投是對話開始，也是說服的過程，現在距離828公投還有4個多月，她呼籲行政院公開所有替代方案資料、啟動自然地景審議，期望珍愛藻礁公投能在公開、對稱的資訊環境下對話，讓人民投下理性的一票。
針對藻礁爭議，時代力量黨主席陳椒樺也認為應召開行政聽證會，釐清三接最佳替代方案。陳椒樺指出，三接的議題，隨著時間推移，可選擇的替代方案越來越少，堅持保護藻礁的環保團體始終堅持召開聽證會，因為公投案，社會上各方論點也熱烈的討論，行政院雖然製作許多說帖，卻仍不願意依據行政程序法第107條開一場有效力的聽證會，讓各方釐清證據，討論最佳替代方案的可行性。
陳椒樺期待政府能整合台電、中油甚至台塑等大型能源公司，提出包含接收、儲存、輸送的整體天然氣開發計畫，減少各自新建設施，讓對社會與生態的影響減到最低。甚至評估積極開發國際上發展成熟的風、光以外的再生能源，來減少供氣時程壓力，換取推動最佳方案的時間。
桃園在地的國民黨立委萬美玲表示，目前藻礁公投已經成案，即便蔡政府推出新的外推方案，一樣不影響公投案的進行，而且政院的種種做法，都是試圖在分化環團，企圖影響公投結果，但不論政院提出何種方案，只要不是三接遷址方案，都還是有可能會影響藻礁生態，所以相信環團以及民眾的智慧，不會因為政院提出新的方案，就影響到大家捍衛藻礁生態的決心