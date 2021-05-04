LOKAL coffee 一家在乎你卡洛里的咖啡店
外食族最大困擾是食安，如何吃得安心又健康是一大課題。台中市新上市的樂卡咖啡LOKAL coffee ，標榜「快樂控制你的卡洛里」，無論暖食餐盒或沙拉輕食，食材嚴選，肉品全採舒肥法低溫烹調，肉質多汁柔嫩不油膩，提供外食族傳統便當、超商便當外另一種選擇，也顛覆「速食=不健康食物」刻板印象。
記者金武鳳/台中報導
2021-05-04 20:31:23｜2021-05-04 20:34:59
樂卡餐飲總經理黃旭甫投入餐飲業18年，樂卡是繼銅羅灣港式餐廳後，自行創業的第2品牌，半年內快速展店3家，反應市場對暖食餐盒的需求。黃旭甫說，台灣外食族盛行，他們大多靠便當解決三餐，便當商機大，卻潛在速食食品給人不健康印象隱憂，這促使他開發暖食餐盒，透過嚴選食材、調味及料理法，兼具美味與健康的餐盒上市後，圈粉無數，單店每日狂賣500個。
樂卡咖啡主打六款暖食餐盒及八款沙拉輕食，早上7時30分起開賣有氧早餐，營業到晚上7時30分。黃旭甫說，樂卡最值得自豪的是嚴選食材，在樂卡餐盒中，看不到豆干、高麗菜等一般便當慣用配菜。樂卡餐盒有爐烤梅花豬、紋烤厚切鮭魚排及蒜香牛排、焙煎低脂雞胸等品項，肉品全採舒肥法烹飪，少油外肉質多汁柔嫩，配菜更多樣，諸如節瓜、南瓜、蘆筍及菇類、甜椒等，用橄欖油原形呈現，屬於義式料理作法，繽紛多彩又營養，很能勾動食欲。
樂卡最受粉領族歡迎的是沙拉輕食，有水果麥香沙拉、超級生菜羽衣甘藍沙拉酪梨雞胸低脂沙拉等，全是有助於「快樂控制你的卡洛里」，5月炎夏報到，特別端出海藻涼麵系列，綠色涼麵光看就透心涼。黃旭甫笑說，樂卡最對得起消費者的是，儘管用料高檔、美味好吃，價格卻很公道，以餐盒為例，單價落在119元至199元間，物超所值。
樂卡是家智能餐廳，在品牌上市前，花費半年時間開發手機訂餐程式，預約式的線上訂餐與多元支付管道，解決顧客等待餐點時間，取餐更快速有效。此外，樂卡落實綠色理念，店裡餐具、杯子和刀叉都是百分百可降解材料製成，儘管成本提高，黃旭甫表示，能為地球盡一份心力，值得。歡慶英才店開幕，即日起至5月15日贈買暖食餐盒或輕食沙拉，招待美式咖啡或台灣好茶。