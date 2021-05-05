英媒：中國長征五號火箭失控　部分碎片恐墜地球

英國「衛報」報導，中國4月29日發射的長征五號B火箭失控，部分碎片可能數天內墜落在地球未知地點。圖為長征五號B火箭發射升空。（中新社）
▲英國「衛報」報導，中國4月29日發射的長征五號B火箭失控，部分碎片可能數天內墜落在地球未知地點。圖為長征五號B火箭發射升空。（中新社）

中央社

2021-05-05 19:48:11

（中央社記者戴雅真倫敦4日專電）英國「衛報」報導，中國4月29日發射長征五號B火箭（Long March 5B），但目前失控，部分碎片可能會在數天內墜落在地球未知的地點。

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報導指出，長征五號B搭載中國太空站天和核心艙，從海南省文昌航天發射場發射，進入低空地球軌道，但長征五號B本身目前進入一個臨時軌道，部分專家憂心它之後墜落住宅區。

哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示：「可能不太妙。上次他們發射長征五號B，結果不明金屬管狀物墜落非洲象牙海岸。大多數殘骸會在過程中燒毀，但若有巨大金屬碎片砸向地面，無人受傷就真的太幸運了。」

長征五號B的核心目前以每小時2萬7600公里速度運行，每90分鐘繞行地球一圈，離地高度300多公里。美國軍方將它命名為2021-035B。

但在週末，2021-035B的高度下降約80公里。SpaceNews報導，業餘天文觀察家表示，觀測到核心正在滾動，已經失控。但以這個速度，難以推測它何時會墜毀在地球的哪個地方。

麥道威表示，最有可能是會墜落在海裡，畢竟海洋覆蓋地球的71%。但他也表示，部分碎片在過程中如果沒有被大氣層摧毀，可能會等同「小飛機墜毀，殘骸遍布100英里（約161公里）」。

從1990年以來，沒有超過10噸的物體會不受控地留在地球軌道，而長征五號B約有21噸。

麥道威表示：「中國方面非常疏忽，這真的很糟。我們不會讓超過10噸的物體特意不受控墜落。」這將可能是數十年來，體積最大的不受控墜落地球物體。

根據目前軌跡，火箭經過北至紐約、馬德里與北京，南至智利南部、紐西蘭威靈頓，可能墜落在這之間的地區。

由於火箭的速度，只要稍有一點改變就會大大影響最終結果。但預估會在10日墜落於地球，誤差範圍為前後2天。（編輯：陳惠珍）1100504

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