英媒：中國長征五號火箭失控　部分碎片恐墜地球

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哈佛天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）表示：「可能不太妙。上次他們發射長征五號B，結果不明金屬管狀物墜落非洲象牙海岸。大多數殘骸會在過程中燒毀，但若有巨大金屬碎片砸向地面，無人受傷就真的太幸運了。」
長征五號B的核心目前以每小時2萬7600公里速度運行，每90分鐘繞行地球一圈，離地高度300多公里。美國軍方將它命名為2021-035B。
但在週末，2021-035B的高度下降約80公里。SpaceNews報導，業餘天文觀察家表示，觀測到核心正在滾動，已經失控。但以這個速度，難以推測它何時會墜毀在地球的哪個地方。
麥道威表示，最有可能是會墜落在海裡，畢竟海洋覆蓋地球的71%。但他也表示，部分碎片在過程中如果沒有被大氣層摧毀，可能會等同「小飛機墜毀，殘骸遍布100英里（約161公里）」。
從1990年以來，沒有超過10噸的物體會不受控地留在地球軌道，而長征五號B約有21噸。
麥道威表示：「中國方面非常疏忽，這真的很糟。我們不會讓超過10噸的物體特意不受控墜落。」這將可能是數十年來，體積最大的不受控墜落地球物體。
根據目前軌跡，火箭經過北至紐約、馬德里與北京，南至智利南部、紐西蘭威靈頓，可能墜落在這之間的地區。
由於火箭的速度，只要稍有一點改變就會大大影響最終結果。但預估會在10日墜落於地球，誤差範圍為前後2天。（編輯：陳惠珍）1100504