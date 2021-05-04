打疫苗仍確診！醫強調保護非100%　但揭1重點：多半輕症

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林氏璧醫師在個人臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，談論打了疫苗仍確診的機師案例。林氏璧指出，這例是打完才9天就發病，在病毒感染他的時候（往前2-14天）抗體應該根本還沒出來。且才第一劑而已，保護力也還不完整。
林氏璧進一步解釋，即便是施打完兩劑疫苗後14天，已經獲得完整的免疫力之後，還是有可能得到感染的，只是機率高低問題。「保護力從來都不是100%呀」。但林氏璧強調，「最重要的是，就算真的還是得了，多半都是輕症。因為你已經有對抗此病毒的免疫力了，就是多一分保護」。
林氏璧說明，每年打的流感疫苗也是如此，保護力其實只有40～60%而已。但可預防小小孩還有老人家得到重症，即使得病了重症機率大大降低，因此還是非常有效的疫苗。林氏璧並引用輝瑞第三期臨床試驗的數據解釋，「在六個月時打疫苗的兩萬人中總共有77個人還是感染了，但這些人以CDC的定義，一個重症都沒有」。
林氏璧最後強調，「疫苗可以帶給我們的效果就是讓重症大幅減低，即使有一定的人得了也不會讓醫療系統崩潰，讓我們不需要把這個病毒視為毒蛇猛獸，不用還是用零容忍零確診的思維來對付他，終於可以恢復比較正常的生活」。（編輯：倪浩軒）
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