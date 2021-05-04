打疫苗仍確診！醫強調保護非100%　但揭1重點：多半輕症

指揮中心指揮官陳時中
▲指揮中心指揮官陳時中今（4）日宣布，國內新增8例確診個案。其中有位確診機師病例之前曾打過疫苗，引發外界關注。（圖／疾管署直播）

編輯中心/綜合報導

2021-05-04 22:52:15

中央流行疫情指揮中心今（4）日在記者會上宣佈，國內新增2例感染源調查中的COVID-19確定病例，其中一位機師之前曾打過疫苗，成為國內首例打過疫苗仍確診的案例，引發外界關注。對此，前台大醫林氏璧表示，施打疫苗的保護力「從來都不是100%」，但最重要的是，打了疫苗若仍確診，也多半都是輕症，「因為你已經有對抗此病毒的免疫力了」。

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▲華航機師確診延燒到防疫飯店諾富特，今（4）日又多2位確診個案，已累積28確診，其中16例是本土。（圖／NOWnews製作）
▲華航機師確診延燒到防疫飯店諾富特，今（4）日又多2位確診個案，已累積28確診，其中16例是本土。（圖／NOWnews製作）
林氏璧醫師在個人臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，談論打了疫苗仍確診的機師案例。林氏璧指出，這例是打完才9天就發病，在病毒感染他的時候（往前2-14天）抗體應該根本還沒出來。且才第一劑而已，保護力也還不完整。

林氏璧進一步解釋，即便是施打完兩劑疫苗後14天，已經獲得完整的免疫力之後，還是有可能得到感染的，只是機率高低問題。「保護力從來都不是100%呀」。但林氏璧強調，「最重要的是，就算真的還是得了，多半都是輕症。因為你已經有對抗此病毒的免疫力了，就是多一分保護」。

林氏璧說明，每年打的流感疫苗也是如此，保護力其實只有40～60%而已。但可預防小小孩還有老人家得到重症，即使得病了重症機率大大降低，因此還是非常有效的疫苗。林氏璧並引用輝瑞第三期臨床試驗的數據解釋，「在六個月時打疫苗的兩萬人中總共有77個人還是感染了，但這些人以CDC的定義，一個重症都沒有」。

林氏璧最後強調，「疫苗可以帶給我們的效果就是讓重症大幅減低，即使有一定的人得了也不會讓醫療系統崩潰，讓我們不需要把這個病毒視為毒蛇猛獸，不用還是用零容忍零確診的思維來對付他，終於可以恢復比較正常的生活」。（編輯：倪浩軒）

▲林氏璧醫師強調，若打了疫苗還是得了新冠肺炎，多半都是輕症。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）
▲林氏璧醫師強調，若打了疫苗還是得了新冠肺炎，多半都是輕症。（圖／翻攝自「日本自助旅遊中毒者」臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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