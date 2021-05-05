「通2支水管」被收3萬合理嗎？房東無奈掏錢　網狂喊扯

若非新建案，一般公寓老房子住久了，難免會有管線問題，出現水管堵塞等狀況。然而，近日就有一名男網友透露，日前住處水管不通，房東便請了水電師傅來處理，沒想到修好2支水管後，師傅竟收費3萬元，房東也傻傻地付了錢，這價格讓他實在難以接受，而其他網友們也一面倒喊「扯！」甚至還有人直呼「真好賺，直接一個月的薪水...」

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原PO在臉書社團「爆料公設公開版」貼出照片並表示，日前位於桃園市的住處水管堵塞，房東（也就是原PO爸爸）便請水電師傅來修理，結果通好2支水管，師傅竟開價3萬8千元，在經過爸爸一番殺價後，師傅才改口收3萬元，而爸爸也傻傻付了錢，這讓他很替爸爸打抱不平，認為價錢不太合理。

事後，原PO爸爸也坦言，水電師傅開的價格太扯了，但沒有辦法，該付的還是要付，希望水管別再不通，才不會又要花一筆。原PO更提到，師傅來疏通的是一般地排，高度是從2樓到1樓，後來想打電話問師傅收費規則，沒想到接通一次就被掛斷，之後在打就不接了。

▲男網友貼出通水管的收據，要價3萬元。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公設公開版」）

對此，網友則議論紛紛「一隻水管是100公尺長嗎？」「真好賺，直接一個月的薪水」、「太貴了吧！」「通水管3萬，太扯」、「哇！是鑲金的水管嗎？」「水管便宜，工錢貴」、「這有點不公平啦！畢竟沒看到實際情況，用一張發票要來公評太難了！」「快速包通價錢都特貴的，自己要通也沒這麼容易啦！該給別人賺的省不了啦！」「我覺得合理，包通都差不多這個價位，應該詢問為何這麼貴原因在哪？」「通屎管才1500，你通水管要15000？」

另也釣出同為水電師傅的網友回應，直指「老實說我收也沒那麼多啊…太貴了，除非有沒寫入的工作事項，工錢要看來幾個人」、「我清洗水管+水塔 +做一個250公分高的水塔架改水管+加壓馬達迴路才收不到四萬...我是不是太佛了」。（編輯：許苡晴）