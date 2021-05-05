超商飯糰霸主是誰？老饕激推「絕神口味」：CP值高又好吃

超商中的食物選擇眾多，其中，飯糰既方便又美味，最重要的是口味應有盡有，成為不少外食族的首選。而近日就有網友好奇詢問大家「7-11、全家御飯糰口味中，霸主是哪款？」結果許多老饕紛紛激推「1絕神口味」，大讚「好吃又不乾，且CP值頗高」。

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八卦板發文表示，7-11和全家推出的御飯糰有許多口味，除了鮭魚、肉鬆、蔥肉，還有魚卵等，他並好奇大家心目中「哪一個口味是霸主？」他也透露，以前7-11有賣櫻花蝦飯糰，但他好久沒遇到了，似乎有些懷念。

▲有網友好奇詢問大家「7-11、全家御飯糰口味中，霸主是哪款？」掀起熱論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即掀起網友熱論，大家紛紛回應「全家酒蒸蛤蜊超讚」、「唯一支持鮪魚」、「全家法式烤雞，沒有之一」、「二十年前的吻仔魚，超好吃，而且不到20」、「明太子龍蝦好吃」、「哇沙米鮭魚」、「鮭魚鮭魚卵，可是好難找到」、「海苔有放鹽的都不錯」、「蛋沙拉、桃木燻雞、吻仔魚、明太子龍蝦沙拉，可惜都沒了」、「反璞歸真，肉鬆」、「糖心蛋筍絲飯糰阿」。

而最受推崇的口味則是「雞肉飯」，「只吃雞肉飯！」「雞肉飯好吃也不會很乾 ，鹹蛋肉鬆也不錯」、「雞肉飯cp值蠻高的」、「最愛雞肉飯」。（編輯：許苡晴）