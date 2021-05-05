和趙映光餐敘影片曝　徐國勇斥：我不會認識每個人的小孩

徐國勇、黃承國、趙映光、顏若芳
▲藍營找到內政部長徐國勇和趙映光餐敘的影片，質疑兩人交情好，徐國勇駁斥他不會每個人小孩都認識。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

記者吳承翰／台北報導

2021-05-05 10:09:39｜2021-05-05 10:25:55

民進黨前台北市黨代表趙介佑參加幫派活動，民進黨現在人人避之唯恐不及，但藍營起出一個聚餐影片，當中除了有趙介佑之父趙映光之外，還有內政部長徐國勇、國策顧問黃承國、以及民進黨發言人顏若芳。今（5）日內政部長徐國勇赴立法院參與法案審查，會前受訪時他表示，他已經很久沒看到顏若芳了，影片中的餐敘應該是很久一段時間前了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而藍營質疑徐國勇自稱「不認識趙介佑」，卻又被起出他和趙映光餐敘的影片，徐受訪時怒斥藍營試圖做不當連結。徐國勇說他是在2004年選立委時認識趙映光的父親趙文寬，後來才又因為擔任台北市黨職，才認識趙映光。

徐國勇解釋，他從沒說過「不認識趙文寬、趙映光」，要認識每個接觸過的人的小孩，那更是不可能，「內閣首長小孩那麼多，我會每個都知道嗎？」

另有記者問到，影片現場好像在談配票？徐國勇說，他沒注意，影片中他就是一直在吃，因為他的習慣就是有機會吃趕快吃飽，否則平常跑攤晚上沒得吃，短短20幾秒的影片，還有人質疑他怎麼不勸別抽煙，連有沒有勸他都不記得，從這20秒質疑他、下定論，對他並不公平。

針對外界批評先畫界線再清理戰場，徐國勇痛斥，他從頭到尾知無不言，有什麼好畫界線？政治這麼容易畫界線嗎？用影片抹黑我的人才是畫界限、意圖把他推到裡面，這是不應該的，他當過議員、立委，哪個人合照時會要對方先看良民證，哪個立委敢講？政治人物、公眾人物合照基本上是來者不拒，只要時間允許，不必以此作不正當連結，也不要再做政治操作！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

您認為減碳、非核、經濟和環保之間，能夠取得平衡嗎？

繼續作答
羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

羅志祥耍人毀形象！在你心中誰是台灣零負評男藝人？

繼續作答
您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

您會在社群網站上放閃給親朋好友看嗎？

繼續作答

PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
10.26%89.74%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.73%27.27%
2021-05-04-2021-05-07
即時
推薦閱讀