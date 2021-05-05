和趙映光餐敘影片曝 徐國勇斥：我不會認識每個人的小孩
民進黨前台北市黨代表趙介佑參加幫派活動，民進黨現在人人避之唯恐不及，但藍營起出一個聚餐影片，當中除了有趙介佑之父趙映光之外，還有內政部長徐國勇、國策顧問黃承國、以及民進黨發言人顏若芳。今（5）日內政部長徐國勇赴立法院參與法案審查，會前受訪時他表示，他已經很久沒看到顏若芳了，影片中的餐敘應該是很久一段時間前了。
記者吳承翰／台北報導
2021-05-05 10:09:39｜2021-05-05 10:25:55
而藍營質疑徐國勇自稱「不認識趙介佑」，卻又被起出他和趙映光餐敘的影片，徐受訪時怒斥藍營試圖做不當連結。徐國勇說他是在2004年選立委時認識趙映光的父親趙文寬，後來才又因為擔任台北市黨職，才認識趙映光。
徐國勇解釋，他從沒說過「不認識趙文寬、趙映光」，要認識每個接觸過的人的小孩，那更是不可能，「內閣首長小孩那麼多，我會每個都知道嗎？」
另有記者問到，影片現場好像在談配票？徐國勇說，他沒注意，影片中他就是一直在吃，因為他的習慣就是有機會吃趕快吃飽，否則平常跑攤晚上沒得吃，短短20幾秒的影片，還有人質疑他怎麼不勸別抽煙，連有沒有勸他都不記得，從這20秒質疑他、下定論，對他並不公平。
針對外界批評先畫界線再清理戰場，徐國勇痛斥，他從頭到尾知無不言，有什麼好畫界線？政治這麼容易畫界線嗎？用影片抹黑我的人才是畫界限、意圖把他推到裡面，這是不應該的，他當過議員、立委，哪個人合照時會要對方先看良民證，哪個立委敢講？政治人物、公眾人物合照基本上是來者不拒，只要時間允許，不必以此作不正當連結，也不要再做政治操作！