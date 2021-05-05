和趙映光餐敘影片曝　徐國勇斥：我不會認識每個人的小孩

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另有記者問到，影片現場好像在談配票？徐國勇說，他沒注意，影片中他就是一直在吃，因為他的習慣就是有機會吃趕快吃飽，否則平常跑攤晚上沒得吃，短短20幾秒的影片，還有人質疑他怎麼不勸別抽煙，連有沒有勸他都不記得，從這20秒質疑他、下定論，對他並不公平。





針對外界批評先畫界線再清理戰場，徐國勇痛斥，他從頭到尾知無不言，有什麼好畫界線？政治這麼容易畫界線嗎？用影片抹黑我的人才是畫界限、意圖把他推到裡面，這是不應該的，他當過議員、立委，哪個人合照時會要對方先看良民證，哪個立委敢講？政治人物、公眾人物合照基本上是來者不拒，只要時間允許，不必以此作不正當連結，也不要再做政治操作！



