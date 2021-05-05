練習生父母涉毒 《青春有你3》遭勒令停播！愛奇藝回應
愛奇藝製作播出的大陸選秀節目《青春有你》，開播至今累積不少人氣，日前卻被爆出第三季其中一位練習生余景天父母涉嫌販毒、經營KTV賣淫，北京廣電局昨（4日）深夜無預警下令愛奇藝暫停《青春有你3》，對此，愛奇藝作出回應。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-05 10:50:06
愛奇藝透過微博回應：「北京市廣播電視局責令愛奇藝暫停《青春有你》第三季節目錄制，對此我們誠懇接受，堅決服從。我們將嚴格落實廣電行政部門有關管理規定，從即日起暫停該節目錄製，切實履行平台主體責任，積極承擔媒體社會責任，進一步完善節目管理制度，認真核查並整改存在的問題，力求更加嚴格細緻地把握節目製作的每個環節，積極營造清朗健康的網路環境，感謝各界對節目的關心和監督，對其中出現的問題我們深表歉意。」
加拿大籍華裔歌手余景天參加陸綜《青春有你3》連續6次被票選第一名，人氣高漲卻突然退賽，讓觀眾懷疑是因為余景天父母被爆涉嫌販毒、經營KTV賣淫等。對此，余景天經紀公司今（5日）發表聲明：「近日關於我司藝人余景天的各類信息佔用了社會公共資源，給大家帶來了困擾，在此代表我司及藝人表達誠摯的歉意，同時，因藝人個人身體原因，無法繼續參與相關工作，決定退出目前的節目錄製。」
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