華航染疫風暴擴大！曾和確診機師同桌 星宇證實：隔離中
華航諾富特群聚事件不斷擴大，今（5）日再傳出，案1153的華航機師曾在可傳染期間，與星宇航空機師與同桌用餐。對此，星宇航空已證實，的確有1名機師在場，目前正居家隔離中。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-05 10:46:25｜2021-05-05 11:22:42
根據指揮中心表示，案1153為30多歲男性，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於4日確診(Ct值13)，感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。不過，星宇航空強調，該名機師在4月29晚上用餐後，就沒有進公司上班，也沒有執飛任何航班，目前已居家隔離，所有派遣班表都暫緩，星宇會在機師隔離結束，並確認健康狀況後再安排勤務。
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