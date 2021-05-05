華航染疫風暴擴大！曾和確診機師同桌　星宇證實：隔離中

星宇航空
▲華航諾富特群聚事件不斷擴大，今（5）日再傳出，案1153的華航機師曾在可傳染期間，與星宇航空機師與同桌用餐。對此，星宇航空已證實，的確有1名機師在場，目前正居家隔離中。（圖／記者陳致宇攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-05 10:46:25｜2021-05-05 11:22:42

華航諾富特群聚事件不斷擴大，今（5）日再傳出，案1153的華航機師曾在可傳染期間，與星宇航空機師與同桌用餐。對此，星宇航空已證實，的確有1名機師在場，目前正居家隔離中。

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根據指揮中心表示，案1153為30多歲男性，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於4日確診(Ct值13)，感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。

不過，星宇航空強調，該名機師在4月29晚上用餐後，就沒有進公司上班，也沒有執飛任何航班，目前已居家隔離，所有派遣班表都暫緩，星宇會在機師隔離結束，並確認健康狀況後再安排勤務。

▲案1153公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
▲案1153公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）
▲華航機師確診延燒到防疫飯店諾富特，今（4）日又多2位確診個案，已累積28確診，其中16例是本土。（圖／NOWnews製作）
▲華航機師確診延燒到防疫飯店諾富特，今（4）日又多2位確診個案，已累積28確診，其中16例是本土。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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PK擂台

華航機師染疫延伸諾富特飯店，居家隔離人數創新高！此事件會讓你增加意願去打疫苗嗎？

不會
10.26%89.74%
2021-05-04-2021-05-07

諾富特飯店群聚感染人數攀升，您覺得是因為政府在華航機師確診後沒做好後續匡列、追蹤等防疫措施嗎？

不是
72.73%27.27%
2021-05-04-2021-05-07
即時
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