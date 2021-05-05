華航染疫風暴擴大！曾和確診機師同桌　星宇證實：隔離中

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根據指揮中心表示，案1153為30多歲男性，4月16日至4月18日曾執勤至美國，返台後於住家檢疫至4月21日，檢疫期滿前採檢結果為陰性；4月25日進行機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性。個案5月1日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀向公司通報，同日經衛生單位安排就醫採檢，於4日確診(Ct值13)，感染源待釐清，已初步掌握個案接觸者15人，其中13人列居家隔離，2人列自我健康監測。





▲案1153公共場所活動史。（圖／指揮中心提供）