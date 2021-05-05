義警餐會潑蟑嫌犯全遭逮　北市警局：動機與警方無關

台北市大安義警大隊臥龍中隊3日晚在中山區餐廳舉辦餐敘，包括台北市警察局長陳嘉昌、新北市警察局長黃宗仁及多位民代與會，卻發生2名黑衣人潑灑大量蟑螂，震驚社會。北市警局昨晚逮補嫌犯，今（5）日上午在轄區中山分局舉行記者會，警方初步判斷犯案動機與警方無關，犯案時只是巧合剛好遇到警方高層餐敘。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-05 11:30:48｜2021-05-05 11:32:46
陳嘉昌表示，北市警局在刑事局協助下所有犯案嫌犯都抓到了，中山分局長、刑警大隊與北市警局從案發當晚上8點到昨日晚間8點多，足足24小時一直在分局召開專案會議，研判嫌犯可能的逃逸路線。陳嘉昌強調，辦案過程外界很多揣測，動機是針對警方或是針對他而來，經過偵查資料顯示「沒有這回事」，偵辦過程承受許多壓力，整個案子現在水落石出。
近期北市警界紛擾不斷，陳嘉昌坦承抓到潑蟑螂嫌犯，讓放下心中一塊大石頭。陳嘉昌重申，在他當北市警察局長3年多，非法暴力等重大刑案破案率100%，請大家對北市警察局有信心。
中山分局長許頌嘉受訪表示，嫌犯犯案時不知道餐廳內有警方餐敘，犯案後嫌犯最遠逃到台中，被捕後都對犯行感到後悔，犯嫌將依恐嚇、妨礙名譽等罪名移送法辦。
中山分局表示，本案經專案小組分析偵辦資料發現，犯嫌許O樟（男、90年次）與曹O昱（男、90年次）等2人擔任潑撒蟑螂工作，吳O安（男、84年次）與游O瑄（女、92年次）等2人在大廳把風、拍照（錄影），另1嫌蔡O諭（男、89年次）則駕車接應吳嫌及游嫌等2人離去。
專案小組於5月4日報請臺北地檢署檢察官指揮偵辦，並聲請拘票5張獲准。於5月4日下午4時許，在新北市泰山區汽車旅館查獲游O瑄到案，20時30分許，專案小組於中山區民生西路16號前，將吳等4嫌拘捕到案，帶返本局中山分局訊問，向上溯源，追緝幕後首要分子，釐清案情。