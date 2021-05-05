丟蟑螂是衝著店家債務？陳家欽：動機交給刑事局查辦

警政署長赴臺中市警局表揚有功人員　指示對暴力強勢執法
▲日前黑衣人對義警辦餐敘的餐廳丟蟑螂，初步調查是餐廳和人有債務糾紛，並非跟警方挑釁，警政署長陳家欽表示，犯案動機就給刑事局調查。(圖／資料照)

記者吳承翰／台北報導

2021-05-05 11:06:17

台北市大安臥龍義警中隊日前在知名餐廳鉅星匯聚餐時，餐廳櫃台遭不明人士丟擲上千隻蟑螂，由於近來警紀事件嚴重衝擊警察形象，被質疑黑勢力挑線公權力。嫌犯供稱是因為餐廳欠債想給店家教訓。警政署長陳家欽表示，犯案動機交由刑事局去調查，他重申暴力行為絕不容許，警政署與台北市都會全力打擊黑幫，讓黑幫不敢危害社會秩序。

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2名黑衣人在3日晚間7點闖入位於台北市中山區的餐廳鉅星匯，朝大廳潑灑上千隻「櫻桃紅蟑螂」後逃逸，而臥龍義警中隊在此舉辦餐敘，在蟑螂於大廳趴趴走的時候，雙北的警長、藍綠台北市議員都在場內的宴會廳，國民黨立委蔣萬安更在跑攤時經過大廳，目擊蟑螂滿地跑的畫面，此事也引起社會高度關注。

事後警方拘提5名嫌犯到案，嫌犯初步供稱，他們只是要給店家教訓，當下一看到現場有許多警察，嚇得直說「完蛋了，怎麼有義警」。警方調查發現，疑似因鉅星匯餐廳老闆吳政男在外欠下1550萬債務，遲遲避不處理.

徐國勇今日列席立法院內政委員會時受訪，被問到店家是否欠債被砸蟑螂時表示，目前警政單位正在調查，不法份子暴力行為，丟蟑螂是暴力恐嚇，涉及組織犯罪，妨礙他人行使權力，將進行蒐證移送。

陳家欽回應時則表示，這個案子不論是挑戰公權力或是討債，任何暴力行為，都不容許， 一定嚴辦。掃黑不分中央地方，必需結合一起行動，這案件幕後，已指示刑事警察局協力台北市嚴辦，警政署全力支持台北市來打擊黑幫，穩定整個秩序和治安。他也會動員所有警察打擊囂張黑幫，讓黑幫不敢危害社會秩序。

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