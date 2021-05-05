法院認證黃承國黑道背景？國民黨質疑蔡總統縱容包庇

國民黨今(5)日召開記者會，質疑總統府國策顧問黃承國自稱「絕對不是黑道」，但外界對其為天道盟文山會精神領袖指證歷歷，甚至連法院文書中都可找到黃承國有黑道背景的相關陳述。蔡英文總統無視其高度爭議的身分與社會觀感不佳的背景，仍聘任黃承國擔任國策顧問，讓有黑道背景的人能堂而皇之進入總統府，蔡英文難道不需要出面說明，並向國人道歉嗎？
記者余祥／台北報導
2021-05-05 11:11:48｜2021-05-05 11:11:57
國民黨指出，根據「臺灣高等法院 97 年聲再字第 346 號刑事裁定書」中提到，「…但因被害人葉永堂邀同具『黑道背景之黃承國』介入，…」。另，「臺灣臺北地方法院 90 年訴字第 745 號刑事判決」也提到，「…但告訴人表示所有事情均由『天道盟的黃承國』處理，…」。足證黃承國過去與黑道的關係密切，並非無據。
國民黨表示，黃承國雖然具有黑道背景，但並不損及與蔡英文間的好交情。2016年，尼伯特颱風肆虐台東，造成台東受損嚴重，蔡英文雖然前往勘災，但行程匆匆結束就趕回台北，參加黃承國父親黃永盛的壽宴，颱風災損情況嚴重的當下，蔡英文卻被拍到與大家一起在蛋糕前鼓掌、歡樂的畫面，顯然蔡英文相當倚重黃承國，甚至不畏黃具有黑道的背景，請問曾宣示要打擊犯罪的蔡英文該如何自處？蔡英文還要繼續神隱下去，躲在背後震怒，卻不敢出來面對社會大眾的質疑嗎？
國民黨表示，民進黨內黑影幢幢，不只是台北市黨部，近期也爆發嘉義市民進黨立委王美惠號召年輕人入黨，其服務處送出上千份的入黨申請書，但被爆「內含黑道成分」，有黑二代入黨，請問身為民進黨主席的蔡英文還要繼續裝做看不見嗎？民進黨內黑道問題叢生，已經造成社會疑慮、人民不安，「一黨之不治，何以天下國家為！」民進黨染黑染毒問題嚴重，身為黨主席的蔡英文若無心整頓，人民要如何相信政府有決心掃黑，蔡英文不要在神隱，請站出來勇敢跟黑道宣戰吧。