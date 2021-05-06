交往無法再進一步　竟是因為它！想脫單記得天天這樣做

你是否常常被問到「為什麼單身？」但自己也百思不得其解，明明長相蠻順眼端正，個性善良好相處，朋友們也常說自己是好聊的人，為什麼每次約會總是就差那臨門一腳，見面幾次對方卻沒有更進一步的表示與靠近？甚至再也約不出來吃飯見面了？小心，問題可能就出在你不自覺的口臭！





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PTT上就有網友po文求救，在網路上認識到不錯的對象，聊了三個月後約出來見面，對方外表蠻順眼的，個性也不錯相當體貼，但是有個缺點就是有「口臭」，網友表示，難得遇到不錯的對象，想要努力看看，但一想到以後真的交往的話，「要怎麼親下去阿？」底下不少網友也表示認同：「口臭我無法，（長得）再正都負分」、「前任有口臭，叫他看醫生不看，直接分手，太噁了」，甚至有網友說：「這種帶不出門吧，她一開口大家就跑遠遠了」、「我遇過，我都直接講出來，因為那味道真的很噁心，忍久了會火大」。可見口臭不僅是親密關係的無形殺手，更可能成為脫單路上，擋住追求幸福的那道隱形牆。





▲隨時保持口腔清潔與健康，是改善口氣不佳的關鍵。（圖／Shutterstock）

口臭可能是牙齦問題所造成的！





想要知道自己的牙齦是否健康，可以先從刷牙時有沒有血絲開始注意，正常來說，健康的牙齦是不會流血的，刷牙或是使用牙線時看到牙齦出血 ，可能是 牙齦有問題的徵兆，主要原因來自於牙菌斑堆積在牙齒周圍、表面和牙縫，刺激牙齦造成牙 齦出血和其他牙齦問題。不僅如此，口腔內的細菌還會分解牙縫中的食物殘渣，釋放出難聞的氣味，形成口臭。如果不好好照顧，更嚴重的話，會引發一連串的骨牌效應，嚴重影響口腔健康 。





根據衛福部統計調查結果顯示，台灣18歲以上的成人中，高達99.2%的人有不等程度之牙齦問題！然而，許多人知道關心牙齒健康、預防蛀牙，刷牙時只注意要把牙面上的食物殘渣刷掉，而忽略掉牙齒上堆積的牙菌斑，沒有好好照顧牙齦的健康。





▲健康的牙齦是不會流血的，刷牙或是使用牙線時看到牙齦出血 ，可能是牙齦有問題的徵兆。（圖／Shutterstock）

要照顧口腔健康，除了每天至少兩次以上的刷牙習慣，每6個月定期到診所洗牙之外，用餐後如果不方便刷牙，至少也要使用牙線剔除牙縫死角的食物殘渣，並且常常喝水，減少細菌在口腔內停留的時間。另外，刷牙時選擇牙醫第一推薦品牌 *「牙周適牙齦護理牙膏」，配合正確刷牙習慣，相較於一般含氟牙膏，4倍更有效 **幫助清除牙菌斑，幫助預防牙齦流血及對抗壞口氣。





▲刷牙時選擇牙醫第一推薦品牌 *「牙周適牙齦護理牙膏」，3倍更有效 **幫助清除牙菌斑。（圖／資料照片）

搭配使用「牙周適牙齦護理漱口水」漱口，不僅能幫助去 除刷牙無法刷除的牙菌斑，還可以去除口中不好的氣味，讓口氣更加清新！牙齒和牙齦是口腔健康的基礎，全方位做好口腔保健，自然能從根本去除口臭問題，成為好感度超高的人氣王！



