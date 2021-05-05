黑雲罩綠頂！吳怡農上火線排黑　鎖定與趙介佑同入黨5人

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入黨規範中有提到，如果參與組織犯罪、犯過毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪刑，無法加入民進黨；若要參與黨代表等黨職選舉，曾經犯刑法有關殺人、重傷、搶奪強盜、或恐嚇擄人勒贖之罪，曾犯組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法之罪，或曾犯性侵害犯罪防治，禁止參選黨代表等黨職。
吳怡農說，這些規範很嚴苛，但如同民進黨秘書長林錫耀所說，都沒確切落實，若社會認為標準應該更嚴格，他樂意支持。未來具體作法就是入黨申請一定填申請人手機，市黨部跟中央黨部一定要跟黨員有直接聯絡方式；第二、黨部要透過公開資訊做功課，要入黨的黨員是否有遵循相關規範，可從司法院、法務系統等公開查閱。此外。入黨推薦人要對推薦黨員有基本認識。
吳怡農說，自己當初響應蔡英文號召，接任黨部主委，就是希望民進黨組成更加反映社會結構，讓台北市黨部跟市民更多連結。2021全年北市黨部新進黨員144位，他2月10日上任到今天已經有108位新進黨員。4月21日中常會通過放寬只要入黨一年就能參選黨職條例後，預料4月21到明年5月20日會有一波入黨潮，因此希望審查更嚴謹。
至於這次趙介佑事件，就是有黨員入黨後違規，吳怡農說，他們會從趙介佑身邊相關人士開始盤查，目前初步有5位黨員涉嫌違反條例，會深入了解。也已經聘起律師團隊幫助，針對違反黨紀黨員絕對嚴懲。
「民進黨不是完美的政黨，的確有瑕疵，排黑從我們北市黨部開始！」吳怡農表示，這個審查過程很繁雜，他們已經聘請三位律師協助，從新進黨員到現有黨員審查，只要查到任何違規，要除名的就除名，要還給兩萬五千位台北市黨員清白，不能一併被抹黑。