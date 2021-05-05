黑雲罩綠頂！吳怡農上火線排黑　鎖定與趙介佑同入黨5人

台北市黨部主委吳怡農今三度親上火線，強調已經針對與趙介佑同時入黨的黨員清查，初步有五人可能違反黨內規定（圖/記者胡宥心攝，2021.05.05）
▲台北市黨部主委吳怡農今三度親上火線，強調已經針對與趙介佑同時入黨的黨員清查，初步有五人可能違反黨內規定（圖/記者胡宥心攝，2021.05.05）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-05 11:18:33

已經辭職的民進黨北市黨部評召趙映光之子趙介佑涉嫌染毒、染黑，重創民進黨形象。民進黨台北市黨部主委吳怡農今（5）三度親上火線宣示黨部改革排黑，吳怡農透露，他們開始清查從與趙介佑之前一起入黨的黨員資格、身份，是否違反入黨規範，目前已經鎖定5人，會深入了解，一但發現違反黨規，就會立刻嚴懲，該開除就開除。

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趙介佑涉嫌染毒引發軒然大波，總統兼任黨主席蔡英文本週五將在民進黨中央黨部召集全國黨部主委開會，要挽救政黨形象，將針對新進黨員和舊有黨員涉黑狀況討論如何處置。掀起黑道疑雲的台北市黨部今開第一槍，吳怡農今拿出民進黨《黨員、黨公職入黨規範》召開記者會，強調要保護多數善良黨員，不容許被抹黑。

入黨規範中有提到，如果參與組織犯罪、犯過毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪刑，無法加入民進黨；若要參與黨代表等黨職選舉，曾經犯刑法有關殺人、重傷、搶奪強盜、或恐嚇擄人勒贖之罪，曾犯組織犯罪防制條例、檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法之罪，或曾犯性侵害犯罪防治，禁止參選黨代表等黨職。

吳怡農說，這些規範很嚴苛，但如同民進黨秘書長林錫耀所說，都沒確切落實，若社會認為標準應該更嚴格，他樂意支持。未來具體作法就是入黨申請一定填申請人手機，市黨部跟中央黨部一定要跟黨員有直接聯絡方式；第二、黨部要透過公開資訊做功課，要入黨的黨員是否有遵循相關規範，可從司法院、法務系統等公開查閱。此外。入黨推薦人要對推薦黨員有基本認識。

吳怡農說，自己當初響應蔡英文號召，接任黨部主委，就是希望民進黨組成更加反映社會結構，讓台北市黨部跟市民更多連結。2021全年北市黨部新進黨員144位，他2月10日上任到今天已經有108位新進黨員。4月21日中常會通過放寬只要入黨一年就能參選黨職條例後，預料4月21到明年5月20日會有一波入黨潮，因此希望審查更嚴謹。

至於這次趙介佑事件，就是有黨員入黨後違規，吳怡農說，他們會從趙介佑身邊相關人士開始盤查，目前初步有5位黨員涉嫌違反條例，會深入了解。也已經聘起律師團隊幫助，針對違反黨紀黨員絕對嚴懲。

「民進黨不是完美的政黨，的確有瑕疵，排黑從我們北市黨部開始！」吳怡農表示，這個審查過程很繁雜，他們已經聘請三位律師協助，從新進黨員到現有黨員審查，只要查到任何違規，要除名的就除名，要還給兩萬五千位台北市黨員清白，不能一併被抹黑。

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