新冠疫苗假拍板了！陳時中：「不支薪」疫苗假可以請兩天

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另外，因為國內近期發生航空公司機師感染及本土COVID-19感染疫情，考量感染個案臨床症狀多屬非特異的發燒或呼吸道症狀，為強化基層院所與指定社區採檢院所分級醫療服務，即日起，基層院所將建議採檢對象「轉診」至指定社區採檢院所採檢，並經主管機關證實檢驗陽性者，依「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」及「傳染病防治獎勵辦法」發給確診病例通報獎勵金。

指揮中心表示，民眾前往基層院所(非指定社區採檢院所)就醫時，經醫師依其症狀及TOCC問診(如詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚)等研判為建議採檢對象，開立電子轉診單，安排轉診並向所在地直轄市、縣(市)衛生局完成通報資料，經轉診至指定社區採檢院所採檢且檢驗結果為陽性者，發給開立轉診單之基層院所確診病例通報獎勵金，每例新台幣10000元。

且依「傳染病防治獎勵辦法」第5條發給醫事人員嚴重特殊傳染性肺炎確診病例通報獎金，每例新台幣10,000元。另指定社區採檢院所於接受基層院所建議採檢之轉診個案完成採檢，且檢驗結果為陽性者，並於電子轉診平台回復轉診個案處理情形，發給指定社區採檢院所協助轉診個案採檢獎勵，每例新台幣5000元。前開獎勵對象為主動發現並通報確診個案之醫療院所，排除入境時經由發燒篩檢、症狀評估，或於接受居家檢疫、集中檢疫、居家隔離期間出現症狀，或屬檢疫/隔離專案對象，經指揮中心/衛生單位安排採檢確診；檢疫期滿/出國等需要，自費採檢確診；流感重症陰性個案檢體回溯檢驗等之確診個案。

中央流行疫情指揮中心表示，為落實醫療院所分流就醫及病人適當安置，指揮中心已建立COVID-19社區採檢院所共165家，民眾若有疑似症狀時，應優先至指定社區採檢院所就醫評估採檢；若至基層院所就醫，經評估符合採檢對象，則請醫療院所於健保署電子轉診平臺開立COVID-19建議採檢對象轉診單，並衛教民眾於24小時內儘速至社區採檢院所就醫。