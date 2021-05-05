台灣研究生在紐約遭攻擊　外交部：譴責種族仇恨暴力

2020年新冠肺炎疫情全球爆發後，西方政治人物一再把病毒貼上中國標籤，並對北京不假辭色，導致亞裔族群遭攻擊事件暴增。傳出1名台灣女研究生在紐約曼哈頓遭到非裔女子持榔頭攻擊，所幸無大礙。外交部今（5）日譴責種族暴力，並提醒旅居美國國人注意安全。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-05 12:11:09｜2021-05-05 12:11:42
外交部發言人歐江安表示，有關一名台灣研究生在紐約遭攻擊事，我國駐紐約辦事處獲悉相關消息後，已於第一時間向紐約市警察局（NYPD）洽查瞭解相關情形，表達關心。紐約警方基於保護當事人隱私及尊重當事人意願，並未提供當事人的聯絡資訊，但是駐處已向NYPD主動提供聯絡窗口，並說明駐處樂願隨時提供當事人所需協助。
外交部指出，截至今日為止，本案當事人或家屬都尚未向外交部或駐紐約辦事處求助，因此，外交部及駐處目前仍透過多重管道協尋中。
外交部表示，非常重視海外僑胞及留學生安全，並與駐美各處一直持續關注及掌握近期在美國發生若干仇視亞裔暴力事件的最新發展。外交部譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力。駐美各處將繼續與旅美僑胞及留學生保持密切聯繫，隨時提供必要協助。外交部及駐美各處也提醒旅美國人、僑胞、留學生等務必隨時注意個人安全。
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