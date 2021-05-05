台灣女碩士在美遭鐵鎚重擊　攻擊者嗆：脫下口罩

在新冠肺炎疫情爆發之後，美國仇視亞裔（Asian Hate）的狀況越來越嚴重，亞裔人士遭到攻擊的事件更是頻頻傳出。最近有一名在美國紐約攻讀碩士的31歲台灣女生德雷莎（Teresa），和朋友用完餐返家途中，突然遭到一名非裔女性攻擊。對方朝著德雷莎人大喊：「脫掉口罩」，隨後就拿起身上的鐵槌攻擊她的頭部。德雷莎因為這起攻擊事件受傷，頭部縫了7針，並且考慮搬回台灣。





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▲非裔女子持鐵槌攻擊德雷莎後，丟下兇器逃逸。（圖／翻攝abcNews）

× ▲非裔女子持鐵槌攻擊德雷莎後，丟下兇器逃逸。（圖／翻攝abcNews）

綜合外媒報導，德雷莎在2日時，和朋友到紐約餐廳「Hope Hell’s Kitchen」用餐，晚上8點40分左右，他們用完餐徒步走向地鐵準備返家時，一名非裔女性突然襲擊他們。目擊者表示，當時聽到德雷莎和她的友人突然大叫，轉頭一看發現非裔女性正拿著鐵鎚猛敲德雷莎的頭。事發之後，附近的民眾見狀，也紛紛過去協助德雷莎，幫助她清理傷口、叫救護車。但這起攻擊事件，造成德雷莎的左額頭受傷流血，並且縫了7針。





▲德雷莎被非裔女持鐵鎚爆頭，因此縫了7針。（圖／翻攝abcNews）

× ▲德雷莎被非裔女持鐵鎚爆頭，因此縫了7針。（圖／翻攝abcNews）

從警方公佈的監視器畫面中，可以看到當時德雷莎和友人原先還在走路，非裔女子突然上前攔截，朝著他們拳打腳踢，德雷莎的友人上前阻止，德雷莎還拿出了酒瓶進行防身，隨後非裔女性丟下了兇器逃逸。根據紐約警方調查，德雷莎並不認識這名非裔女性。在被攻擊之前，德雷莎發現對方疑似是喝醉酒，走路搖搖晃晃還喃喃自語，經過她們的時候，突然對著德雷莎怒吼「脫下口罩」，但德雷莎還沒反應過來，就發現自己頭部遭到重擊。警方目前已經對出手傷人的非裔女子，發出通緝。





德雷莎原本和父母一起住在台灣，2019年時前往美國紐約攻讀時尚設計，雖然去年一度因為疫情回台，直到上個月回到美國，原定要搬去加州，但攻擊事件讓德雷莎心有餘悸，並表示「肉體受到的疼痛無法和精神上的創傷比擬」。先前德雷莎的母親也因為仇恨亞裔攻擊事件擔心德雷莎的安危，沒想到現在攻擊事件在自己身上發生，讓德雷莎不知道該如何告訴母親，但她目前考慮要搬回台灣。



