放視大賞高雄登場　經濟部：新創將是「護國群山」

由經濟部工業局主辦，放視大賞（Vision Get Wild,VGW）今（5）日起一連三天在高雄展覽館盛大登場，經濟部次長陳正祺表示，不論未來台灣的「護國神山」在哪？「新創」將是未來的「護國群山」，高雄市長陳其邁也笑說年輕人展現「青春的肉體（精神）、放肆的創意」，希望高雄能夠成爲一個數位內容，不只是「祕密基地」，而是最重要的一個發展基地。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-05 12:11:06
經濟部次長陳正祺表示，台灣護國神山的創辦人張忠謀先生在一場演講中，有人問他說「台灣下一個護國神山在哪裡？」，他說很難，而從經濟部來看，看到的是「護國群山」，因為「新創」是我們的祕密武器，「高雄」是我們秘密基地，陳正祺並現場透漏，尚未公開的前瞻2.0預算，預計還有1.5億要放在高雄，整個南臺灣已經從一個工業區，變成一個軟體、科技、美學、體感、5GAIoT的發展基地，未來亞洲新灣區加上高雄流行音樂中心，會完全改變南台灣的地貌。
陳其邁表示，對年輕朋友來講，放視大賞可以說是最重要的一個場域，而高雄另外有「青春設計節」，這是平面設計類的，數位內容就是「放視大賞」，並笑說「青春的肉體（精神）、放肆的創意」，歡迎所有的年輕朋友盡情的展現創意，高雄市政府絕對會扮演助攻的角色，一起來讓青年圓夢，讓高雄能夠成爲一個數位內容，不只是「祕密基地」，而是最重要的一個發展基地。
陳其邁強調，2011年創辦的放視大賞到現在有將近10年的時間，整個在數位內容產業也在高雄蓬勃發展，在這幾年投資的金額也快速成長到200億，數位內容在我們的南部總共有33個系所跟學校，已經跟產業界形成一個產學合作的完整的生態系，高雄不只著眼在整個台灣的數位內容的競爭，更可以自豪的說數位內容人才聚落的形成，高雄絕對是最完整的一個場域，「我們的市場是全球市場」。