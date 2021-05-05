男子酒駕撞人後還買酒喝　死者為媒體人黃暐瀚母親

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市方姓男子今天凌晨駕駛賓士車行經南區一處路口，撞死過馬路70歲陳姓婦人，男子肇事後還到附近超商買酒喝，警方指出，陳婦為資深媒體人黃暐瀚的母親，全案正由警方調查。





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台中市警察局第三分局表示，今天凌晨3時28分接獲報案指出，南區東興路一段與樹義一巷口，有自小客車撞擊路人案，立即派員到場處理。





警方初步調查，30歲方男案發時駕駛賓士自小客車，沿東興路一段往北方向直行，行人70歲陳婦沿樹義一巷往西方向步行橫越馬路，雙方於路口發生碰撞，自小客車擋風玻璃、車頭嚴重凹陷，路面散落汽車零件。





陳婦左腳骨折、顱內出血，消防局獲報到場將陳婦送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治，但急救後仍傷重不治。





方男肇事後，還到附近的超商買啤酒飲用，警方到場時，還在肇事現場附近，發現方男飲用後的啤酒罐，他經呼氣酒測值每公升達0.4毫克，被帶回警局偵辦，方男拒絕夜間訊問，直到今天上午待律師到場後才願意做筆錄。





警方查出，方男從事美髮業，肇事的賓士車登記在妻子名下，他供稱未酒後開車，事發後因為緊張才跑去買酒飲用。





警方進一步調查，死者陳婦為資深媒體人黃暐瀚的母親，事發後黃暐瀚得知後，相當悲傷，已從台北趕著南下，與在台中的哥哥處理母親後事。（編輯：卞金峰）1100505



