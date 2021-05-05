專訪／漢唐紛爭連台積電也憂心　董座陳朝水：不會垮

▲國內無塵室服務工程大廠漢唐，近來爆發經營權之爭引發市場議論，漢唐董事長陳朝水表示，台積電也曾表示關切。（圖／攝影記者葉政勳）
▲國內無塵室服務工程大廠漢唐，近來爆發經營權之爭引發市場議論，漢唐董事長陳朝水表示，台積電也曾表示關切。（圖／攝影記者葉政勳）

記者許家禎／專題報導

2021-05-05 17:03:00｜2021-05-05 17:40:54

漢唐爆發經營權之爭，這場「自家人之爭」格外引起市場關注。現任董座陳朝水接受《NOWnews今日新聞》專訪時坦言，包括台積電在內的許多客戶確實都打電話關切，但他強調，漢唐競爭力非常夠、也有誠信，無論哪個經營團隊，「答應的都一定會做到，漢唐也一定不會垮！」

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台積電最佳戰友！8成無塵室由漢唐承包

漢唐是國內重要電腦機房工程專業廠商，也是國內少數在大型機電、無塵室、電腦、通信、控制系統整合的系統整合公司，在台灣幾乎沒有競爭者，美光、台積電、友達、力晶、旺宏都是客戶。其中，台積電12吋廠就有8成無塵室是由漢唐承包，顯見漢唐建廠技術與誠信都深獲客戶信任。

漢唐創立於民國71年，從輸配電、電機、電器、電腦及通信設備之施工安裝，到近年來大型的水電空調，等於大型機電、無塵室、電腦、通信、控制系統一手包，是國內半導體產業公司建廠全廠整合的重要夥伴。

王燕群、陳朝水、陳柏辰皆為創辦人，他們3位是交大電信工程系同學、學長學弟關係，還有另一位現任董事陳友安，更是從公司開創起就一路陪伴。

客戶憂心建廠進度　陳朝水：漢唐有誠信，答應的一定做到

但近期傳出，創辦人王燕群遺孀李惠文因不滿公司採購、稽核內控流程，希望有更好的法遵，因此以大股東身分，與公司派陳朝水及陳柏辰對抗。

而李惠文家族持股超過10%，再加上王燕群友人宋學仁（人稱「投資教父」）有3.6%股權，加起來已達14%以上，相較陳朝水與陳柏辰持股僅近3%，比例相當懸殊。

雖然漢唐在陳朝水、陳柏辰領軍下，2020年歸屬母公司淨利達新台幣40.33億元，創歷史新高紀錄，每股更配發17元現金股息，但這場經營權之爭仍引起市場臆測，許多人認為原經營團隊可能不保，漢唐重要客戶們也紛紛打電話關切。

陳朝水坦言，就連台積電也曾關心過漢唐的狀況，畢竟漢唐的一舉一動，都可能影響到台積電赴美設廠等各種計劃。

 

▲國內無塵室服務工程大廠漢唐，近來爆發經營權之爭引發市場議論，台積電也曾對董事長陳朝水表示關切。（圖／攝影記者葉政勳）
▲國內無塵室服務工程大廠漢唐，近來爆發經營權之爭引發市場議論，台積電也曾對董事長陳朝水表示關切。（圖／攝影記者葉政勳）
 

陳朝水透露，台積電非常信任原有經營團隊的技術。他舉例，漢堂在向台積電的報價工作上，陳朝水原本希望在5月28日股東會結束後，再由新團隊向對方報價，但台積電卻希望漢唐現任團隊就能先做決定，並肯定原有經營團隊技術。而陳朝水也對客戶保證，「漢唐是有誠信的公司，答應的一定做到。」

面對這一場紛爭，陳提到，現在公司內部難免人心惶惶，但事實上「漢唐不會因為一個人就垮掉，如果真的這樣，漢唐就太弱了！」

他強調，「我們不在，公司就垮掉？這怎麼可以。」之前王燕群那麼強勢、優秀，他過世後漢唐沒有垮，而且越做越好，「漢唐的路走得很穩、很有競爭力。」

看好綠能需求、海外設廠　為漢唐本業外的2大成長引擎

但陳朝水表示，目前漢唐的關鍵是在「下一個階段」，因為國內市場總有一天會飽和，他原本計畫以「綠能」跟「海外設廠」做為公司未來兩大成長引擎，綠能方面可延續客戶建廠企業之綠電需求，明年可貢獻營收，並給自己目標期盼5年後至2026年，可創造相當於1000億元的營收貢獻。

海外設廠部份，陳也曾在法說會上表示，「海外一個廠（訂單），可抵台灣4個廠。」這些都是漢唐轉型的動力。

但如今市場派對這兩項抱持不一樣的態度，因此現在的公司派無法保證，未來如果換了團隊，漢唐潛在動能還能不能繼續？未來營收與獲利能不能創新高？最重要是，換了經營團隊，如何贏得客戶信任？

最後陳朝水透露，雖然自己在董事會投票上可能情勢暫時落後，但為了漢唐好，他個人並不排斥交棒。只要新經營團隊的人要進來漢唐，現在就可以開始交接工作，「畢竟之前回鍋，許多事情都希望做穩之後，我可以真正退休，享田園樂去！」

 

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