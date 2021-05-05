諾富特群聚「病毒定序」出爐！增6人都是英國變異株

中央流行疫情指揮中心，今(5)日下午由指揮官陳時中召開例行記者會，針對先前諾富特飯店群聚事件，今天又有新的病毒定序結果出爐，針對確診的6名飯店員工以及員工家人病毒定序，確定為同一病毒序列。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-05 14:28:29｜2021-05-05 14:29:47
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前發現案1127、1128、1129、1135、1136、1145，確定為同一病毒定序，跟華航機師1078、1092為同樣序列，可以研判加上先前的房務主管案1120，目前飯店旅館的7位都是同個序列，為英國變異株。
另外，另一名確診機師案1102，他的兩個小孩也染疫，目前定序發現跟1102序列一樣，但是跟其他諾富特染疫的機師跟飯店員工等人的定序，有三到四個位點差異，目前看起來可能是獨立個別事件。
羅一鈞解釋，案1102從洛杉磯直飛回來，來源可能跟美國比較有關係，但是還是會等基因序列出來後再確認，諾富特跟華航機師應該是同一起，案1102則是另外一起事件。
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