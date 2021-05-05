專訪／漢唐爭奪戰！董座陳朝水知經營權不保　無奈吐心聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
外界預估，目公司派只掌有3%股權，與超過30%股權的市場派實力差距懸殊，這讓陳朝水只能積極尋求外資支持，但也知道自己可能「大勢已去」…。
市場派對公司派30比3 陳朝水的「無力回天」
漢唐股東會將於5月28日登場，預計選出6席董事與3席獨董。
以李惠文為首的市場派，目前包括家族持股超過10%，再加上嵩全代表宋學仁的3.6%，已有超過14%股權。外界預計，如果再加上三大委託書通路，市場派將能取得30 %以上股權。而陳朝水與現任總經理陳柏辰的公司派，目前兩人持股加起來才近3%而已，這與市場派的實力差距太過懸殊，因此外界都不看好公司派還能保有經營權。
其實，面對市場派的突襲，陳朝水一度以「有點意外」來形容自己的心情。
據了解，2020年6月時，李惠文一度辭掉董事席次，當時公司董事就已補選過一次。陳朝水曾問李：「要兩董？還是一董（董事）一獨（獨董）？」而李惠文回答是「一董一獨」，沒想到，李後來改口要「五席或四席」，這讓陳朝水與陳柏辰相當驚訝，並直呼：「不可能！乾脆妳拿去經營好了！」
自從那次談判破局後，雙方其實都沒有再討論經營權相關問題。
陳朝水說，自己和陳柏辰對「爭奪經營權」沒有概念，但等到「想要做些什麼」的時候，對手早已穩操勝算。現在的他，就只能盡力尋求持股20%的外資支持，同時向股東們喊話，希望股東們用選票表達自己立場。
陳朝水看開了 卻憂心看不見新經營團隊
陳還透露，他與宋學仁其實談過，宋表明肯定現任經營團隊，但希望董事換人。至於外資支不支持公司派？陳朝水則指出，外資都是看提名名單人馬才會決定，但經過實際拜訪後，陳認為外資的態度目前還是很不明朗。陳朝水自知，目前所有情勢都對自己不利，也有「大勢已去」的心理準備，但陳唯一憂心的是：現在還看不到李惠文的新經營團隊在哪？一旦市場派取得經營權，又該如何帶領漢唐？
攤開雙方的董事提名人選：市場派提名董事包括兩儀投資賴志明（千附實業總經理）、李惠文、馬維欣（和鑫光電董事長）、楊曉邦（理安法律事務所執行合夥人），獨董為廖德英（慧仲會計師事務所負責人）、林坤賢（展新法律事務所所長）。
公司派除了陳朝水與陳柏辰列為人選外，李若瑟（漢唐技術長）、林坤銘（德勝科技董事長）、陳友安（盈正豫順電子創辦人），獨董郝挺（聯傑國際董事長）與蔡國智（合肥晶董事長）也在名單內。
陳朝水說，「我關切的，不是他們有什麼大家關注的人選，而是他們要怎麼經營漢唐？」
他指出，自己原本就打算要退休，假如市場派的經營團隊很不錯、方法很棒，那可以放心交棒公司，自己沒有問題，「甚至（新團隊）現在就可以進來，我們慢慢交接...。」
但未來董事會如果過半都是李惠文人馬，李又曾表示自己不擔任董座，又有誰會願意當一位「聽命於李」的傀儡董事長？陳朝水直言：「如果是這樣，我不幹！」
陳朝水：漢唐贏得客戶信任 新團隊有辦法嗎？
陳朝水直指，自己不可能在「董事會不支持」的情況下繼續經營公司，因此，如果李惠文最後贏得經營權，陳朝水不會接受回聘。但他強調，假使公司派真的失去經營權，自己已經訂好3個月交接期，現任總經理陳柏辰則會進行半年交接，希望讓新團隊熟悉公司、讓漢唐可以順利經營下去。
至於經營策略部分，陳朝水原本計畫以「綠能」跟「海外設廠」，做為公司未來兩大成長引擎，但李惠文似乎認為，漢唐去年帳上現金超過百億元，應該要先減資30%回饋員工、股東。
陳朝水並不認同李惠文這項想法，因為減資時間點不對，「減資只做台灣生意沒問題，但如果考慮未來競爭力，投資綠能或赴美設廠這兩大引擎動能，如果新團隊都不要，那漢唐營收獲利要大幅創新高可能很難。」
陳朝水話鋒一轉，再提起漢唐被受業界肯定的建廠整合技術。他認為，公司的口碑都是建立在現有客戶信任之下，「讓客戶安心就有訂單」，沒有客戶的信任，案子很難拿。
「目前訂單滿手，都是因為（客戶）信任現有經營團隊，但新團隊是否可以贏得客戶信任，就不得而知了。」陳朝水最後指出，如果新團隊實力不錯，舊團隊或許還能帶著未來的成員與客戶見面，但如今，完全不知道新團隊由誰來領導、用什麼方法帶領漢唐，「我想幫也沒得幫呀！」